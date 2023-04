Wielkanoc 2023. Dni wolne od pracy. Jak długi odpoczynek czeka pracowników w święta?

Wielkanoc stanowi najważniejsze święto w religii chrześcijańskiej. Co roku wypada w innym terminie, jednak zawsze jest to niedziela. Pierwszy oraz drugi dzień świąt są dniami ustawowo wolnymi od pracy, dzięki czemu katolicy mogą w spokoju przeżywać święto Zmartwychwstania Pańskiego.

Wielkanoc 2023. Ile wolnego będą mieli pracownicy w święta?

W 2023 roku Wielkanoc wypada 9 kwietnia. Ustawa o dniach wolnych od pracy wskazuje, że zarówno pierwszy, jak i drugi dzień świąt wielkanocnych, są dniami wolnymi. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami za święto przypadające w niedzielę, pracownikowi nie przysługuje dodatkowy dzień wolny. Dotyczy to jedynie świąt przypadających od poniedziałku do soboty. Oznacza to, że w Wielkanoc pracownicy mogą liczyć na trzy dni wolnego.

Część z zatrudnionych osób decyduje się jednak na przedłużenie swojego wypoczynku, rozpoczynając wolne, podobnie jak uczniowie, od Wielkiego Czwartku wypadającego w tym roku 6 kwietnia. Wówczas wolne wydłuża się do pełnych pięciu dni.

Dni wolne od pracy w 2023 roku

Oprócz Wielkanocy w tym roku pracownikom przysługują dodatkowe dni wolne:

1 maja (poniedziałek) - Święto Pracy;

3 maja (środa) - Święto Konstytucji 3 Maja;

28 maja (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego, inaczej Zielone Świątki;

8 czerwca (czwartek) - Boże Ciało;

15 sierpnia (wtorek) - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Święto Wojska Polskiego;

1 listopada (środa) - Wszystkich Świętych;

11 listopada (sobota) - Narodowe Święto Niepodległości;

25 grudnia (poniedziałek) - Boże Narodzenie;

26 grudnia (wtorek) - Drugi Dzień Bożego Narodzenia.

