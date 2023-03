Kobiety ostatni raz były widziane 13 marca w domu na wrocławskim Biskupinie. Miały się spotkać z właścicielem przedsiębiorstwa, który zajmuje się handlem pompami ciepła i prowadzi kanał w serwisie YouTube o zielonej energii, a następnie zaprezentować mu swój produkt - ekologiczny piec. 18 marca mąż Renaty zgłosił zaginięcie.

REKLAMA

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo Szczury grasują we Wrocławiu. Bezczelnie biegają nawet po dworcu głównym

Wrocław. Spór z youtuberem o piec. Kobiety na spotkanie wzięły paralizator

Youtuber w jednym z materiałów poddał wątpliwości parametry pieca deklarowane przez kobiety. W jego opinii ich osiągnięcie jest niemożliwe. Przed zniknięciem Renata opublikowała film, na którym zarzuciła mu oszustwo. Stwierdziła, że na zlecenie konkurencji oczernia jej markę i w związku z tym zażądała zadośćuczynienia w wysokości miliona złotych. Renata utrzymywała również, że mężczyzna zaproponował jej 100 tys. zł za wykonanie prezentacji produktu jej firmy, czyli ekologicznego pieca. Ta przystała na propozycję i wraz ze swoją wspólniczką - córką Wiktorią - ruszyła na spotkanie z youtuberem, który mieszka na Mazowszu. Zabrała "na wszelki wypadek" dyktafon i paralizator. Kobiety miały wrócić 14 marca. Ślad po nich zaginął.

Youtuber w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" zapewnił, że nie dostał wezwania do zapłaty zadośćuczynienia, nie oferował kobiecie pieniędzy za prezentację pieca, a przede wszystkim nie był z nią umówiony. - Ta pani zwróciła się do mnie z pytaniem, czy mógłbym na moim kanale opowiedzieć o jej technologii. Dostawałem też wiele próśb od widzów, żebym sprawdził, co to za produkt - mówił. - Odpowiedziałem pani Majchrzak, że najpierw muszę to urządzenie zobaczyć, przetestować, sprawdzić. Odpisała mi - a było to w styczniu - że zaprasza na prezentację na 13 marca - dodał. Youtuber poczuł się zagrożony informacją, że Renata i jej córka jadą do niego z paralizatorem. 15 marca złożył zawiadomienie o groźbach karalnych.

Mężczyzna podejrzewa, że ostatni, szkalujący go film, Renata Majchrzak udostępniła po to, by uciec. - To mogła być taka zasłona dymna, by zrzucić podejrzenia na mnie. Ta sprawa dotyka mnie i moją rodzinę - stwierdził.

Nie wiadomo, czy kobiety padły ofiarą przestępstwa, czy wyjechały gdzieś dobrowolnie. Na tym etapie śledztwa policja niczego nie wyklucza. - Trudno w tej chwili wskazać, która opcja jest prawdziwa. Prowadzimy działania poszukiwawcze, aby przede wszystkim ustalić miejsce pobytu zaginionych. Nie mogę zdradzać szczegółów naszych działań. Potwierdzam, że telefony kobiet są nieaktywne – mówi dziennikarzom "Faktu" podkom. Wojciech Jabłoński.

Zabił Edytę dla pieniędzy. "Jej słabością było to, że chciała mieć rodzinę"

Zaginięcie Renaty i Wiktorii. Rysopisy kobiet

Rysopis zaginionej Wiktorii Majchrzak (19 lat):

wzrost: 175 cm

waga: około 55 kg

włosy: blond

oczy: brązowe

W dniu zaginięcia ubrana była w czarną grubą kurtkę, białe buty do kostki.

Rysopis zaginionej Renaty Majchrzak (40 lat):

wzrost: około 175 cm

waga: szczupłej budowy ciała

włosy: blond

znaki szczególne: tatuaż korony na prawej dłoni

W dniu zaginięcia ubrana była w zieloną długą kurtkę, czarne botki.

Jeżeli ktokolwiek ma informacje na temat zaginionych, proszony jest o kontakt z Komisariatem Policji Wrocław Śródmieście pod numerem telefonu 47 871 43 58 lub z Fundacją Na Tropie im. Janusza Szostaka.

Plaga szczurów we Wrocławiu. Na każdego mieszkańca przypadają trzy gryzonie