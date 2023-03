Wycieczki izraelskiej młodzieży bez uzbrojonych agentów. Przydacz: Jest porozumienie

Zobacz wideo Przetrwali Holocaust, teraz kryją się w schronie przed rosyjskim atakiem

Chodzi o organizowane corocznie wyjazdy edukacyjne do byłych niemieckich obozów koncentracyjnych na terenie Polski, w tym przede wszystkim do byłych KL Auschwitz i KL Majdanek. W ubiegłym roku strona polska zażądała, by grupom młodzieży nie towarzyszyli już uzbrojeni izraelscy ochroniarze. Warszawa argumentowała, że nie ma do tego podstaw, bo nie są w Polsce w żaden sposób zagrożeni. Co więcej, takie środki ostrożności nie towarzyszą młodzieży w trakcie podobnych wyjazdów do Niemiec czy Austrii. W odpowiedzi strona izraelska w czerwcu zawiesiła wycieczki.

Po kilku miesiącach negocjacji spór udało się zażegnać, a umowa w tej sprawie jest już gotowa - podało rano Polskie Radio. W środę do Warszawy ma przylecieć izraelski minister spraw zagranicznych Eli Cohen, by podpisać porozumienie. Rzecznik MSZ Łukasz Jasina potwierdził w rozmowie z Polskim Radiem fakt wizyty dyplomaty, ale nie podał szczegółów.

Izraelskie wycieczki bez agentów z bronią?

Po południu szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz oficjalnie potwierdził, że jest porozumienie w sprawie wycieczek izraelskiej młodzieży do Polski. - Tak to porozumienie jest przewidziane, żeby rzeczywiście obecność z bronią izraelskich agentów ochrony nie powodowała pewnych niezdrowych emocji wokół tych wycieczek - powiedział na antenie RMF FM.

Jeśli będzie taka potrzeba - podkreślił polityk - to ochrona będzie zapewniana, ale przez stronę polską. - Chcemy budować pozytywny przekaz dla młodzieży izraelskiej, aby Polska kojarzyła się z miejscem, w którym jest bezpiecznie i spokojnie - zaznaczył.

- Agenci służb ochrony izraelskiej z bronią, poruszający się po krakowskim Kazimierzu czy warszawskim Muranowie, mam nadzieję, przejdą już do historii. Teraz te wycieczki będą w sposób bezpieczny przeprowadzane, ale bez takich prowokacyjnych kroków - dodał.

Wyjazdy młodzieży do Polski, Niemiec czy Austrii są dla Izraela jednym z najważniejszych elementów nauczania o Holocauście. Co roku do Polski w ramach takiego właśnie programu przyjeżdżało około 40 tysięcy młodych osób.

