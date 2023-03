Nie żyje przełożona zakonnic z Koszalina. Zginęła pod kołami ciężarówki w okolicy Słupska

We wsi Sąborze pod Słupskiem doszło do tragicznego wypadku. Samochód osobowy zjechał na przeciwległy pas, gdzie zderzył się z ciężarówką. Zginęła kobieta kierująca autem, jak się okazało była to przełożona domu zakonnego przy ul. Zielonej w Koszalinie siostra Inga Grula.

2 diecezjakoszalin.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl