Zwolniona z Amazona za rzekomą kradzież do dziś nie zobaczyła dowodów swojej winy. "Udupimy cię"

Jak podaje onet.pl Anna pracowała w magazynie Amazona w podpoznańskich Sadach prawie trzy lata. Miała zmiany od poniedziałku do czwartku po 10,5 godziny. Jej praca polegała na zbieraniu zamówionego towaru z półek i transportowaniu go na taśmę, skąd produkty były pakowane i wysyłane do klientów. W pracy Anna korzystała z elektronicznego skanera, który wyświetla informacje dotyczące zamówionego towaru i miejsca, w którym produkt się znajduje. Podstawowym narzędziem, z jakiego korzystała w pracy, był elektroniczny skaner. 16 lutego na urządzeniu pojawił się komunikat, aby Anna przyszła do biura działu HR.

- Wystraszyłam się jak cholera. Nie wiedziałam, o co chodzi. Przez trzy lata pracy nie miałam żadnych nagan - relacjonuje w rozmowie z portalem.

Kobieta została zaprowadzona przez dwóch mężczyzn do pokoju na tyłach biura. Oznajmili, że zajmują się kradzieżami i jeden z produktów, który Anna zabrała z półki, nie dotarł do pakowania. Na pytania, o który produkt chodzi, mieli odpowiedzieć, że nie muszą się tłumaczyć, bo Anna doskonale wie, o czym mówią. Kobieta przyznaje, że z nerwów się rozpłakała. Dodaje również, że mężczyźni mieli twierdzić, że posiadają zapis z kamer, gdzie widać moment kradzieży, co według nich stanowiło dowód w sprawie, jednak mimo trzykrotnych próśb, nagrania nie zostały kobiecie pokazane.

"Tak mnie udupią, że się nie wypłacę"

Według doniesień Onetu Anna nie zobaczyła nagrań, za to dostała możliwość wyboru, albo podpisze dokumenty i odejdzie z pracy za porozumieniem stron, albo zostanie zwolniona dyscyplinarnie. -Powiedzieli, że jeśli chcę widzieć nagranie, to zobaczymy się w sądzie. Jeśli wybiorę dyscyplinarkę. Powiedzieli, że tak mnie udupią, że się nie wypłacę. Użyli dokładnie takich słów. Byłam tak przestraszona, że nie wiedziałam, co robić. Nie mam tyle pieniędzy, żeby latać po sądach. - opowiada w rozmowie z portalem.

Mimo to kobieta wciąż nalegała na przedstawienie rzekomych nagrań lub chociaż wskazanie, jaki produkt miałaby ukraść. Nie doczekała się odpowiedzi i zdecydowała na zwolnienie dyscyplinarne. Mimo podjęcia decyzji rozmowa nie została zakończona. Kobieta nie wie, ile trwała, bo zabroniono jej sprawdzać godzinę na smartfonie, a także odmówiono jej skorzystania z toalety, póki nie podpisze zwolnienia za porozumieniem stron.

- Zakręcili mnie. Ciągle zadawali szybkie pytania, czy kiedyś coś wyniosłam. Non stop powtarzali "mamy nagrania, mamy nagrania, mamy nagrania". Nie mogłam wytrzymać, tak bardzo chciało mi się siku. W końcu podpisałam porozumienie - relacjonuje rozmówczyni onet.pl.

Dopiero po podpisaniu dokumentów Anna otrzymała możliwość wyjścia do łazienki. Z niewiadomych przyczyn nie mogła skorzystać z damskiej toalety, tylko została zaprowadzona do pomieszczenia dla osób z niepełnosprawnością. Wszystko odbyło się przy eskorcie mężczyzn.

Oskarżona o kradzież... własnego telefonu

Jak relacjonuje dalej onet.pl kobieta została zaprowadzona z łazienki do ochrony, gdzie ponownie oskarżono ją o kradzież, tym razem... jej prywatnego telefonu. Zgodnie z zasadami pracy w Amazonie, Anna, rozpoczynając pracę, zgłosiła urządzenie u ochroniarzy, dlatego miała na telefonie specjalną naklejkę mówiącą o tym, że smartfon jest jej własnością. Ostatecznie pracownicy HR odpuścili w tym przypadku.

Z ochrony została zaprowadzona do szatni, gdzie w obecności dwóch mężczyzn z HR-u i trzech z ochrony została bardzo dokładnie przeszukana. Kazano jej zdjąć buty i skarpetki, a także przeszukano plecak i kieszenie. Pracownicy nie znaleźli nic podejrzanego. Po opuszczeniu magazynu kobieta sprawdziła godzinę na telefonie i jak podaje w rozmowie z Onetem wszystko trwało około dwóch godzin.

- Zostałam fałszywie oskarżona. Czuję się z tym okropnie. Nie mogę spać. Byłam u lekarza, jestem na lekach uspokajających. Cały czas myślę, co to w ogóle mogło być - mówi Anna.

Amazon w Polsce i na świecie

Amazon działa w Polsce od 2014 r. i do tej pory otworzyła dziesięć nowoczesnych Centrów Logistyki E-Commerce. Najnowsze powstało w 2021 r. w Świebodzinie w województwie lubuskim. Ponad 70 tys. Polaków znalazło zatrudnienie u amerykańskiego giganta, który kreuje się na "najlepszego pracodawcę na świecie"

W 2021 r. Jeff Bezos w swoim ostatnim liście skierowanym do akcjonariuszy firmy pisał, że "spółka przeprowadziła ankietę wśród pracowników centrów logistycznych i 94 proc. stwierdziło, że poleciłoby Amazon znajomym jako miejsce pracy"

"Zawsze chcieliśmy być firmą najbardziej zorientowaną na klienta. Nie zmienimy tego. Będziemy pracować, aby być najlepszym pracodawcą na świecie i najbezpieczniejszym miejscem prac" - dodał prezes.

Obietnice prezesa kontra rzeczywistość pracowników

To nie pierwszy przypadek zwolnień w Amazonie, kiedy dochodzi do kontrowersji. W czerwcu 2021 r. "Gazeta Wyborcza" opisała przypadek Marii Malinowskiej. Kobieta została zwolniona po tym, jak rzekomo miała robić zdjęcia w pracy, gdzie doszło do śmierci jednego z pracowników. W tym przypadku Amazon twierdził, że kobieta ma zdjęcia na telefonie i szantażowała nimi żonę zmarłego pracownika

W Gazeta.pl jeszcze w 2018 roku opisywaliśmy z kolei przypadek pracy katorżniczej pracy w magazynie Amazona, nawet do 16 godzin dziennie. Firma przekonywała wówczas, że krytyczny list to "odosobniona opinia". Autorce opinii nie przedłużono umowy o pracę.

Stanowisko Amazona wobec Anny

Według informacji przekazanych przez onet.pl na pytanie o sprawę Anny i wyjaśnienie przyczyn jej zwolnienia redakcja otrzymała następującą odpowiedź od Marty Andreasik z biura prasowego Amazona.

"Pragniemy podkreślić, że musimy podejmować odpowiednie kroki, gdy dostrzegamy dowody niewłaściwego postępowania" Andreasik dodaje, że "Amazon jest w pełni transparentny w kwestii podejścia do pracowników i dąży do tego, by być najlepszym pracodawcą na świecie".

Biuro prasowe nie odniosło się do przypadku Anny, tłumacząc, że "nie może komentować poszczególnych przypadków".

Gazeta.pl również zwróciła się z pytaniami do firmy Amazon. Oczekujemy na odpowiedź.

Zwolniona z pracy kobieta przyznaje w rozmowie z onet.pl, że sprawa rzekomej kradzieży nie daje jej spokoju. - Ten produkt mógł gdzieś spaść, jeśli był mały. Może ktoś przy pakowaniu go gdzieś przełożył. Takie rzeczy się zdarzają i te produkty są wtedy odnoszone w specjalne miejsce - mówi Onetowi.

- Pracowałam tam prawie trzy lata. Lubiłam tę pracę. Nigdy nie byłam przyłapana na żadnej kradzieży, złodziejstwie, niczym. Nawet w środę dostałam pochwałę od menedżera za wyniki. A w czwartek zostałam zwolniona i potraktowana, jak nie wiem kto. Nie wiem nawet, jak to określić - dodaje.

- Każdy mi mówi, że zrobiłam głupotę, że podpisałam to porozumienie. Ale to było po prostu zastraszanie pracownika. - przyznaje rozmówczyni portalu.