Ks. Dominik Chmielewski odwołany z Ruchu Wojowników Maryi. "Lepiej było go odsunąć"

Z informacji przekazanych przed władze Ruchu Wojowników Maryi Ks. Dominik Chmielewski ma już wyznaczone nowe obowiązki. Będzie się zajmował "reorganizacją kompleksu klasztornego w Lądzie nad Wartą, który zostanie przekształcony w całoroczny Ośrodek Rekolekcyjny dla chętnych grup, wspólnot oraz grup indywidualnych" - przekazała 19 marca w komunikacie Rada Koordynatorów Ruchu Wojownicy Maryi.



Ks. Dominik Chmielewski nie pełni już funkcji moderatora Ruchu Wojowników Maryi

Jak przekazały władze Ruchu, od 19 marca księdza Dominika Chmielewskiego zastąpi ks. Piotr Pączkowski, który został mianowany przez Inspektora Inspektorii Pilskiej Towarzystwa Salezjańskiego ks. Tadeusza Itrycha. "Ks. Piotr Pączkowski SDB doskonale zna charyzmat Ruchu, ponieważ od 2019 roku pełni funkcję Opiekuna Duchownego grupy 'Wojowników Maryi', jak i aktywnie uczestniczy w życiu Ruchu, co gwarantuje zachowanie ciągłości i spójności działania" - przekazano w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Ks. Dominik Chmielewski założył męską wspólnotę Wojownicy Maryi

W 1997 roku ks. Dominik Chmielewski wstąpił do Towarzystwa św. Franciszka Salezego, natomiast w 2005 r. przyjął święcenia kapłańskie. W 2015 roku w Lądzie nad Wartą duchowny założył męską wspólnotę Wojownicy Maryi. Formacja ta jest oparta o lekturę Pisma Świętego, naukę Kościoła katolickiego oraz o częste modlitwy różańcowe. Obecnie Ruch działa w Polsce oraz w Niemczech, Francji, Szwecji czy USA. Według statutu jest to maryjny ruch katolicki, który ma odpowiadać duchowym potrzebom mężczyzn. Jego celem jest również "formowanie mężów i ojców Chrystusa" - czytamy w statucie wspólnoty. Aby zostać członkiem wspólnoty, niezbędne jest przejście formacji podczas regionalnych i ogólnopolskich spotkań, przygotowanie do pasowania oraz uczestnictwo w tzw. Pasowaniu Mieczy.

W serwisie YouTube popularnością cieszą się nagrania z głoszonych przez ks. Dominika Chmielewskiego rekolekcji oraz konferencji, w których brał udział.



W ubiegłym roku Komisja Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski zwróciła uwagę na teologiczne niedociągnięcia w nauczaniu księdza Chmielewskiego. "Wojownicy Maryi, zgromadzenie kilku tysięcy mężczyzn, jest niewątpliwie fenomenem duszpasterskim, zasługującym na uznanie, niemniej jednak nauczanie ks. Dominika Chmielewskiego wymaga korekty" - przekazano w komunikacie 18 listopada 2022 roku. - Ksiądz Dominik poddał się pokornie woli swoich przełożonych, ale uważał, że wiele zarzutów pod jego adresem jest krzywdzących. Lepiej było odsunąć go od ruchu. Również dlatego, żeby nie tworzyć jego kultu. To w Kościele katolickim nie jest nic niezwykłego - powiedział jeden z bydgoskich księży w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

