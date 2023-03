Prof. Agnieszka Legucka gościnią Porannej Rozmowy Gazeta.pl

Głównym tematem Porannej Rozmowy Gazeta.pl będzie wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze nakaz aresztowania Władimira Putina. Karolina Hytrek-Prosiecka zapyta również prof. Agnieszkę Legucką o wizytę chińskiego przywódcy Xi Jinpinga w Rosji i jego spotkanie z rosyjskim prezydentem.

Międzynarodowy Trybunał Karny chce aresztowania Władimira Putina. Jest nakaz

W miniony piątek Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakazy aresztowania Władimira Putina oraz rosyjskiej komisarz ds. praw dziecka Marii Aleksiejewny Lwowej-Biełowej.

Jak czytamy w oświadczeniu wydanym przez MTK, Władimir Putin ma być "odpowiedzialny za zbrodnię wojenną polegającą na bezprawnej deportacji ludności (dzieci) oraz bezprawnym przesiedleniu ludności (dzieci) z okupowanych obszarów Ukrainy do Rosji".

"Zbrodnie miały zostać popełnione na okupowanym terytorium Ukrainy co najmniej od 24 lutego 2022 roku. Istnieją uzasadnione podstawy, by sądzić, że Putin ponosi indywidualną odpowiedzialność karną za wyżej wymienione zbrodnie, za popełnienie czynów bezpośrednio, wspólnie z innymi i/lub za pośrednictwem innych osób oraz za brak właściwej kontroli nad cywilnymi i wojskowymi podwładnymi, którzy popełnili te czyny lub dopuścili do ich popełnienia, a którzy podlegali jego rzeczywistej władzy i kontroli, zgodnie z odpowiedzialnością zwierzchnika" - zaznaczył Międzynarodowy Trybunał Karny.

Xi Jinping z wizytą w Rosji. Putin słodził, jak mógł. "Trochę wam zazdrościmy"

W poniedziałek do Moskwy przybył przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping. Polityk spotkał się na Kremlu z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. - W ostatnich latach Chiny dokonały ogromnego skoku w rozwoju. Na całym świecie budzi to prawdziwe zainteresowanie - chwalił kraj swojego gościa rosyjski dyktator.

Jak relacjonuje agencja Xinhua, "strona rosyjska zorganizowała na lotnisku wielkie powitanie". Orkiestra wojskowa odegrała hymny narodowe Chin i Rosji, a Xi Jinping dokonał przeglądu gwardii honorowej rosyjskich sił zbrojnych.

Kremlowski reżim wykorzystuje wizytę przywódcy Chin, aby pokazać Rosjanom, że Rosja nie jest osamotniona i odizolowana. Xi Jinpinga rosyjski dyktator i jego propagandyści nazywają "dobrym przyjacielem".