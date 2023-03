Krzysztof Bosak, poseł Konfederacji, wystąpił w internetowym programie "Super Expressu", prowadzonym przez Kamilę Biedrzycką, gdzie wypowiedział się m.in. na temat możliwej koalicji Konfederacji z PiS po jesiennych wyborach. Poseł Konfederacji podkreślił, że o żadnej koalicji nie ma mowy, a wszelkie informacje mówiące o prowadzeniu w tej kwestii rozmów pomiędzy partiami są nieprawdziwe. - To jest strategia PiS, żeby rozpuszczać fałszywe informacje o spotkaniach czy rozmowach koalicyjnych. Nie ma żadnych rozmów i spotkań - zaznaczył Bosak.

Krzysztof Bosak: Konfederacja jest prawdziwą opozycją. Nie ma możliwości na koalicję z PiS

Poseł Konfederacji wyraźnie podkreślił, że w sondażach wyborczych jego partia powinna być traktowana jako partia opozycyjna. - To my jesteśmy prawdziwą opozycją w tym systemie. PO i Lewica częściej głosują z PiS niż my. Konfederacja nie jest i nie będzie zainteresowana przedłużaniem systemu władzy opartego o Ziobrę, Morawieckiego, Kaczyńskiego, Niedzielskiego, Kamińskiego. Nie zgadzamy się z tym, jak ci ludzie rządzą państwem i jesteśmy od tego, żeby wyborcy prawicowi mieli wreszcie prawdziwą prawicę, na którą mogą zagłosować - stwierdził Krzysztof Bosak. Na pytanie dziennikarki o możliwość koalicji z PiS po wyborach wyraźnie podkreślił, że nie widzi takiej możliwości.

Bosak: "PiS nie realizuje programu, który zadeklarował wyborcom"

- Jarosław Kaczyński nie jest poczciwym dziaduniem. To wyrachowani politycy, którzy sprawnie rozgrywają opinię publiczną. Moim zdaniem społeczeństwo jest dla nich przeciwnikiem, którego trzeba zakiwać i zamęczyć, jak na boisku. Wprowadzać w błąd - stwierdził poseł Konfederacji.

Odniósł się także do obietnic wyborczych partii rządzącej. - Morawiecki to jest wielki kłamca polskiej polityki. PiS nie realizuje swojego programu, który zadeklarował wyborcom. PiS uchwala prawo, wdrażając różne rzeczy unijne, które w Polsce krytykuje np. zakłada obronę górnictwa, ale je krytykuje. (...) Oficjalnie walczy z Białorusią, nakłada na nią sankcję, a polski rynek transportowy jest całkowicie otwarty na kapitał białoruski - podkreślał Bosak w programie "Express Biedrzyckiej". - To jest po prostu partia oszustów i trzeba to ludziom wprost mówić - kontynuował.

Poseł Konfederacji o działaniach PiS w kontekście Kościoła. "Spektakl dla naiwnych"

Poseł Konfederacji odniósł się także do działań PiS dotyczących obrony Jana Pawła II. Krzysztof Bosak nazwał kampanię partii rządzącej "hipokrytyczną" uznając, że dotychczas nie zainteresowała się oczyszczaniem Kościoła z pedofilii. - Jak uchwalali komisję do spraw badania przestępstw pedofilskich, to w momencie jej uchwalenia posłowie opozycji, w tym my, mówili już, że ta komisja ma za małe narzędzia do pracy - zaznaczył Bosak. - To jest wszystko spektakl dla naiwnych - dodał.

Krzysztof Bosak uznał, że jedyną "alternatywą" zamiast PiS-u jest Konfederacja. Podkreślił przy tym, że zarówno on, jak i pozostali politycy jego partii nie są zapraszani do mediów publicznych. - Jeśli ktoś słucha tylko TVP, czy Polskiego Radia to nie dowie się, że Konfederacja codziennie jest w coś zaangażowana - oświadczył.