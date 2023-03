Pogoda na drugą połowę marca. Niż Gerson sprowadzi chłodne powietrze. Wróci zima?

Według przewidywań synoptyków z portalu twojapogoda.pl druga połowa marca okaże się bardzo nierówna. Obecny tydzień upłynie pod znakiem wiosennej aury, w ostatnim natomiast możemy spodziewać się powrotu zimy. Polska dostała się właśnie pod wpływ niżu Gerson, który niesie ze sobą chłodne powietrze polarne. Lokalnie nad ranem zaobserwować można było mróz (w Kozienicach był -1 stopień Celsjusza).

Prognoza pogody na drugą połowę marca. Przedostatni tydzień będzie wiosenny

Przedostatni tydzień trwającego miesiąca (20-26 marca) przyniesie nam przedsmak prawdziwej wiosny. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 stopni C. na północy, przez 16 stopni C. w centrum i na zachodzie kraju, aż po zawrotne 17 stopni C. na południu i wschodzie Polski. Jednocześnie temperatura minimalna nie spadnie poniżej 9 stopni C. w centrum, na południu i zachodzie oraz 7 stopni C. w obszarach wysuniętych na północ. Najzimniej będzie w regionach wschodnich, gdzie termometry wskażą minimalnie 6 stopni C. W całej Polsce wystąpią przelotne opady deszczu.

Pogoda na ostatni tydzień marca. Odczujemy nawrót zimy

Ostatnie dni marca zaskoczą nas nagłym nawrotem zimowej pogody. Temperatura spadnie do minimalnie 2 stopni C. na północy i wschodzie kraju. Nieco cieplej będzie w centrum i na południu, gdzie termometry wskażą minimalnie 4 stopnie C. Skutki gwałtownego ochłodzenia najsłabiej dotkną zachodu, gdzie nie uświadczymy temperatury niższej niż 5 stopni C.

Najwyższą możliwą temperaturę odnotuje wschód i będzie to 14 stopni C. Na drugim miejscu uplasowało się południe z przewidywalną temperaturą maksymalną na poziomie 13 stopni C. W centrum i na zachodzie będzie to już tylko 12 stopni C., mieszkańcy północnych regionów mogą liczyć zaś na 11 stopni C. Opady wystąpią głównie w poniedziałek i wtorek (27 i 28 marca), przy czym w pierwszy dzień tygodnia deszcz spadnie w całym kraju. Wtorek zaskoczy nas pojawieniem się deszczu ze śniegiem, którego epicentrum znajdzie się głównie na południu i północy. W pozostałe dni polskie niebo zdominuje słońce.

