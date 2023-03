Pogoda w pierwsze dni wiosny. Temperatura do prawie 20 stopni! "Wiosna pokaże piękną twarz"

Z prognoz dla Europy wynika, że jeszcze w marcu temperatura w okolicach 30 stopni Celsjusza pojawi się na południu Hiszpanii. Cieplejsze powietrze zawędruje także do Polski. Kiedy zrobi się cieplej?

Duże rozpogodzenia i wzrost temperatury. "21 marca wiosna pokaże swą piękną twarz"

Jak podają Fani Pogody, już w niedzielę 19 marca temperatury na przeważającym obszarze Polski będą oscylowały w granicach 13-15 stopni. W poniedziałek 20 marca czeka nas temperatura maksymalna w okolicach 12-13 stopni. W godzinach popołudniowych nad nasz kraj napłynie jednak chłodniejsze powietrze, które obniży temperaturę we wtorek - ale tylko na wschodzie, gdzie ma być do 7 stopni w dzień. Na południowym zachodzie będzie do maksymalnie 13 stopni.

Sytuacja ta jednak nie utrzyma się zbyt długo, ponieważ już w środę i czwartek w Polsce termometry pokażą maksymalnie 16-20 stopni. I tak w środę w Gorlicach będzie do 18 stopni, a w Krakowie, Opolu czy Tarnobrzegu zapowiadanych jest 17 stopni. W piątek najcieplej będzie w Krakowie, gdzie przewiduje się 18 stopni. Ciepło utrzyma się do weekendu włącznie.

Rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski w rozmowie z PAP dodaje, że noce również będą cieplejsze. Temperatura nie spadnie poniżej 4 stopni, a im bliżej weekendu, tym na zachodzie i południu kraju temperatura w nocy będzie znajdować się w okolicach nawet 10 stopni. - To jest idealne rozpoczęcie kalendarzowej wiosny. Ne pamiętam, kiedy ostatni raz była taka sytuacja, żeby wiosna rozkwitała wraz ze swym kalendarzowym początkiem. 21 marca wiosna pokaże swą piękną twarz - ocenił Walijewski.

Jak zaznacza IMGW, w Polsce nadal będą pojawiały się niewielkie opady. W poniedziałek słaby deszcz prognozowany jest w województwach zachodniopomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim. W środę 22 marca, gdy przypada Światowy Dzień Wody, większe opady deszczu pojawią się na północy Polski. Pozostałe regiony bez opadów. Jak wskazuje amerykańska prognoza AccuWeather, pierwsze dni wiosny mogą przynieść też niebezpieczną pogodę. Na obszarach Niemiec i Polski mogą wystąpić burze.

Synoptycy zapowiadają też powrót zimy. Na 28 marca prognozują mróz i śnieg

W mediach pojawiają się też prognozy, w których zapowiadany jest powrót zimy. Wstępne dane meteorologiczne wskazują bowiem, że w kolejny wtorek 28 marca temperatura w Polsce znacznie spadnie. W północno-wschodniej części kraju ma być do zaledwie 2 stopni Celsjusza, a nocą pojawi się mróz. W niektórych regionach może spaść także śnieg.

Pamiętajmy, że prognoza długoterminowa jest obarczona dużą niepewnością. Wynika to z ryzyka wystąpienia nagłych zjawisk meteorologicznych, jak i z różnorodności wykorzystywanych w modelach prognostycznych założeń fizycznych, statystycznych oraz równań matematycznych.

