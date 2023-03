"Franciszkańska 3". Polacy masowo składają skargi do KRRiT ws. reportażu. Już 176 zgłoszeń

6 marca na antenie TVN24 został wyemitowany reportaż "Franciszkańska 3". Marcin Gutowski rozmawiał z ofiarami księży-pedofilów, a także przedstawił dokumenty z archiwów IPN. Dowody mają wskazywać, że w latach 1964-78 metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła tuszował pedofilię podległych mu księży. Jak podaje Interia, już dzień po emisji dokumentu do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zaczęły spływać skargi. Ciągle napływają nowe.

Skargi do KRRiT na "Franciszkańską 3". Interia: Wpłynęło już 176 zgłoszeń

Według ustaleń portalu do piątku 17 marca wpłynęło łącznie 176 skarg w sprawie reportażu Marcina Gutowskiego. Zarzuty widzów mają dotyczyć najczęściej obrazy uczuć religijnych, a także błędów i manipulacji, jakie ich zdaniem zawiera materiał.

Jak czytamy, w KRRiT toczą się aktualnie dwa odrębne postępowania proceduralne. Jedno z nich zostało wszczęte przez przewodniczącego Rady Macieja Świrskiego z urzędu. Jak tłumaczył, decyzję o wszczęciu postępowania podjął po otrzymaniu "licznych skarg w związku z audycją". "Ich liczba nadal rośnie" - poinformował Świrski w oświadczeniu.

Drugie postępowanie obejmuje natomiast wszystkie nadsyłane do KRRiT skargi. Rzeczniczka rady Teresa Brykczyńska wyjaśniła w rozmowie z Interią, że otrzymane zarzuty trafiają następnie do nadawcy, by ten mógł się do nich ustosunkować. - Później nastąpi szczegółowa analiza nadesłanych odpowiedzi nadawcy i dopiero na koniec decyzja regulatora. Jej podsumowanie i uzasadnienie trafia do skarżących - wyjaśniła

Jak pisaliśmy, do składania skarg na materiał TVN24 zachęca samo Radia Maryja. Na stronie internetowej rozgłośni zamieszczono dokładną instrukcję, jak można to zrobić. Były członek KRRiT, a zarazem ekspert Radia Maryja ds. związanych z mediami prof. Janusz Kawecki, sam skargę na reportaż złożył 13 marca i zachęca innych, by w pole "treść skargi" wpisywać zaproponowane przez niego uzasadnienie. Tymczasem jak ujawnił Jacek Gądek z Gazeta.pl, PiS miało wystosować do swoich parlamentarzystów instrukcje, radzące, w jakim tonie ci powinni wypowiadać się m.in. na temat reportażu. Więcej na ten temat przeczytać można w tekście poniżej:

