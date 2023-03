Kleszcze już się obudziły. Lasy Państwowe ostrzegają: Na spacer włóżcie wysokie buty [WIDEO]

Jak poinformowały Lasy Państwowe, razem z dodatnimi temperaturami w Polsce pojawiły się również kleszcze. Ze względu na zagrożenie, jakie ze sobą niosą, warto na spacer wyposażyć się w wysokie buty i odzież zakrywającą ciało.

Lasy Państwowe ostrzegają przed kleszczami. Pajęczaki już się obudziły

"Zapowiada się słoneczny i ciepły weekend. Niestety kleszcze również to wyczuły. Na leśny spacer koniecznie włóżcie wysokie buty i długie spodnie a po powrocie obowiązkowo sprawdźcie skrupulatnie swoją skórę, czy przypadkiem nie macie na niej niechcianych 'pasażerów'" - czytamy we wpisie Lasów Państwowych.

Kto jest najbardziej narażony na choroby przenoszone przez kleszcze?

Zarówno człowiek, jak i zwierzę, może odczuć negatywne skutki ukąszenia przez kleszcza, jednak szczególnie narażone są zwierzęta ze względu na bliski kontakt z trawami, w których występują pasożyty. W związku z nadchodzącą wiosną, należy zaopatrzyć naszego pupila w obrożę przeciwko kleszczom czy zaaplikować specjalne preparaty odstraszające.

Pasożyty znajdują ofiarę, wykrywając ciepłotę ciała, zapach i zwiększone stężenie dwutlenku węgla, który wydziela się przy oddychaniu. Kleszcz podczas ukąszenia przecina skórę, przyczepiając się tym samym do żywiciela. Często odbywa się to niezauważalnie, ponieważ kleszcze podczas ataku wydzielają substancje znieczulające ofiarę.



Jak usunąć kleszcza?

Jeśli dojdzie do wkłucia się tego pasożyta, należy jak najszybciej go usunąć, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia. W przypadku dostrzeżenia zaczerwienienia, które nie znika po kilku dniach, należy zgłosić się do lekarza, ponieważ może to być objaw rumienia wędrującego charakterystycznego dla boreliozy.

Kleszcza usuwa się za pomocą pęsety, chwytając go za główkę jak najbliżej skóry. Trzeba pamiętać, żeby nie naciskać zbyt mocno. Kleszcz mógłby się wtedy rozgnieść, a jego część pozostałaby w skórze. Pasożyta powinno usuwać się prostopadle do skóry, nie wykonując ruchów rotacyjnych w kierunku przeciwnym do tego, w którym jest aparat gębowy kleszcza. Na koniec miejsce warto odkazić, aby zminimalizować ryzyko zakażenia kleszczowym zapaleniem mózgu, babeszjozą, boreliozą, erlichiozą lub gorączką Q - informuje mp.pl.

