Czy w Wielką Sobotę obowiązuje post? Czy tego dnia można jeść pokarmy mięsne?

Wielka Sobota w Kościele katolickim jest dniem żałoby po ukrzyżowaniu Jezusa. Jednocześnie stanowi czas oczekiwania na jego Zmartwychwstanie. W tym roku Wielka Sobota przypada 8 kwietnia. Tego dnia wierni udają się do kościołów z wielkanocnymi koszyczkami, aby poświęcić znajdujące się w środku tradycyjne potrawy. Co jednak z postem? Czy w Wielką Sobotę trzeba powstrzymać się od jedzenia mięsa? Odpowiadamy.

W Wielką Sobotę w Kościele rzymskokatolickim nie są odprawiane msze. Dopiero wieczorem rozpoczynają się obchody Wigilii Paschalnej, jednak według przepisów liturgicznych należą już one do obrzędów Niedzieli Wielkanocnej.

Czy w Wielką Sobotę obowiązuje post?

Dawniej wierni kierując się Kodeksem, Prawa Kanonicznego wydanym przez papieża Benedykta XV, pościli w Wielką Sobotę do godziny 12:00. W latach 60. za sprawą Soboru Watykańskiego z Prawa Kanonicznego zniknął zapis o obowiązkowym poście w przeddzień Wielkanocy. Zdaniem Episkopatu Polskiego, mimo że post w Wielką Sobotę nie jest obowiązkowy, a jego złamanie nie jest grzechem, tego dnia powinno powstrzymać się od spożywania pokarmów mięsnych.

Często świąteczne tradycje różnią się w zależności od regionu. Tak było także w przypadku postu w Wielką Sobotę. Mimo oficjalnego stanowiska Kościoła katolickiego w niektórych miejscach Polski przestrzegało się go inaczej. Niektórzy kończyli post zaraz po powrocie ze święconką do domu, inni pościli przez całą sobotę na pamiątkę żałoby apostołów. Zdarzały się także domy, w których poszczono w sobotę jedynie do zachodu słońca, lub do czasu spożycia pokarmów ze święconki.

