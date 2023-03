Porwanie 9-latki w Szczecinie. Zatrzymany usłyszał zarzuty. Przyznał się do uprowadzenia dziecka

Zobacz wideo Odważna decyzja rządu! Duda: Wysyłamy myśliwce MiG-29 do Ukrainy

- W tej sprawie podejrzany usłyszał zarzut uprowadzania małoletniej. Prokurator po wykonaniu czynności procesowych skierował wniosek o tymczasowy areszt. Aktualnie prokuratura oczekuje na rozpoznanie tego wniosku przez sąd - przekazała, cytowana przez wprost.pl, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Alicja Macugowska-Kyszka.

Jak dodała, prokurator wystąpił również z wnioskiem o przesłuchanie dziewczynki. - W sprawie trwa gromadzenie materiału dowodowego. Jego zgromadzenie pozwoli na dokonanie prawnokarnej oceny - zaznaczyła.

Prok. Alicja Macugowska-Kyszka - jak podaje wprost.pl - podkreśliła, że zatrzymany mężczyzna przyznał się do zarzucanego czynu i złożył wyjaśnienie.

Porwanie dziecka w Szczecinie

Do zdarzenia doszło we wtorek. Pierwszą informację o porwaniu podała Rada Osiedla Bukowo w mediach społecznościowych. "Dotarła do nas przerażająca informacja! Wczoraj (godz. 16.00) w okolicach Szkoły Podstawowej nr 14 porwano dziewięcioletnią dziewczynkę! Podejrzany wywiózł dziecko w okolice Zagórskiego i Ogrodniczej. Na szczęście dziecku udało się uciec!" - podkreślono w komunikacie.

W czwartek Radio ZET podało, że do porwania jednak doszło w pobliżu jednej ze szkół w północnej części Szczecina. Mężczyzna wciągnął dziewczynkę siłą do samochodu i wywiózł ją kilka kilometrów dalej, do lasu. Tam dziewięciolatce udało się uciec i zadzwonić do ojca.

Policjanci namierzyli telefon dziewczynki i ją odnaleźli. Porywacza zatrzymali w środę wieczorem. Radio ZET podkreśliło, że mężczyzna jest po pięćdziesiątce, w żaden sposób nie jest związany z dziewięciolatką.

