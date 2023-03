Prezes Orlenu Daniel Obajtek osobiście zdecydował o wycofaniu tygodnika "NIE" ze stacji Orlenu, bo nie spodobała mu się okładka z Janem Pawłem II. Przedstawia ona papieża opartego o pastorał, na którym grafik dokleił nagą lalkę. Zestawienie to miało nawiązywać do trwającego ostatnio sporu o to, czy Jan Paweł II brał udział w tuszowaniu pedofilii w kościele. Nim prezes Orlenu ogłosił swoje stanowisko na Twitterze, Poczta Polska miała już za sobą proces usunięcia pisma z placówek.

Wydawca tygodnika "NIE" szykuje pozew przeciwko Danielowi Obajtkowi

- O wycofaniu naszego tygodnika przez Pocztę Polską dowiedzieliśmy się z maili i wpisów w mediach społecznościowych. A o decyzji Orlenu z wpisu Daniela Obajtka na TT - poinformowała w rozmowie z "Presserwisem" prezeska spółki Urma Marta Miecińska. - Do Poczty Polskiej, Orlenu, ale także Ruchu wysłaliśmy prośby o dostarczenie satysfakcjonującej odpowiedzi i naprawę błędu, czyli przywrócenie tygodnika do sprzedaży.

Tygodnik "NIE" o Janie Pawle II. Co jest w numerze zakazanym na Orlenie?

Orlen posiada większościowe udziały w Ruchu, dlatego niewykluczone, że i tam nie uświadczymy już tygodnika "NIE". Zgodnie z prawem Daniel Obajtek nie może jednak nakazać spółce zerwania umowy z wydawcą, ponieważ takie decyzje leżą w kompetencji członków trzyosobowego zarządu, do którego prezes Orlenu nie należy. Zerwanie umowy byłoby jednak potężnym ciosem w kierunku tygodnika, którego aż 40 - 50 proc. nakładu sprzedawane jest właśnie w kioskach Ruchu.

Jak podkreśliła właścicielka tytułu Małgorzata Daniszewska, wraz z publikacją postu na Twitterze Daniel Obajtek przyznał się do złamania prawa. - Konsultowałam się z prawnikami. Uznali, że doszło do naruszenia prawa prasowego - powiedziała w rozmowie z "Presserwisem". Potwierdziła także, że pozew przeciwko prezesowi Orlenu został już przygotowany.

Kontratak tygodnika "NIE". Nowa okładka odpowiedzią na wycofanie pisma z placówek Orlenu

W odpowiedzi na ostatnie decyzje Daniela Obajtka najnowsze wydanie tygodnika "NIE" zostało wyposażone w kolejną okładkę związaną z papieżem. Powtórzono purpurowe tło, na którym umieszczono słowa "Nie lękamy się" wpisane w kształt krzyża. Są one nawiązaniem do słynnej wypowiedzi Jana Pawła II.