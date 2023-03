W ciągu kilku najbliższych dni możemy odczuć jeszcze delikatne, nocne przymrozki. Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w piątek 17 marca temperatura maksymalna wynosić będzie od 4 st. C. w rejonach podgórskich Karpat do 15 st. C. w Kotlinie Jeleniogórskiej. W nocy z piątku na sobotę termometry wskażą od -3 st. C do 5 st. C na wybrzeżu. Pogoda jednak szybko się zmieni. Znajdujący się nad Polską wyż zacznie przemieszczać się na wschód, w kierunku Rosji, otwierając tym samym drogę dla cieplejszych mas powietrza wędrujących z południowego zachodu. Będzie więc coraz cieplej, a pod koniec nadchodzącego tygodnia odczujemy niemalże letnie temperatury.

Pogoda na 7 dni. W trzeciej dekadzie marca czeka nas lato?

Ocieplenie na terenie całego kraju zaczniemy odczuwać już w nadchodzący weekend 18-19 marca. Nocne przymrozki niemal całkowicie zaginą, a maksymalna temperatura w całym kraju przekroczy 10 st. C. W środę 22 marca na południowym zachodzie IMGW prognozuje do 20 st. C. Znacznie cieplej zacznie się robić także na wschodzie. Tam średnia temperatura wyniesie około 15 st. C. W całej Europie Centralnej temperatury będą o co najmniej kilkanaście stopni wyższe od przyjętej normy wieloletniej.

Według modeli synoptycznych w trzeciej dekadzie marca lokalnie temperatury przekroczą próg 20 st. C. Do tej pory najwyższą wiosenną temperaturę zanotowano 10 marca w Tarnowie i było to 19,1 st. C. Teraz synoptycy wskazują, że pod koniec nadchodzącego tygodnia będą regiony, głównie w zachodniej i południowej Polsce, gdzie termometry wskażą nawet 25 st. C! To już letnie temperatury.

Pogoda na najbliższy tydzień. Możliwe opady

Jak zaznaczają eksperci z serwisu dobrapogoda24.pl napływające do Polski ciepłe masy powietrza będą wykazywać się chwiejnością. Przez kształtujące się warunki, lokalnie na południu mogą pojawiać się przelotne opady, a nawet burze. Prognozy te potwierdza także IMGW. Wiatr na ogół będzie słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich i południowych.

