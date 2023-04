Wielkanoc 2023. Kiedy wypada? Ile będzie dni wolnych od pracy? [KALENDARZ]

Wielkanoc może wypaść między 22 marca a 25 kwietnia. Wynika to z ustaleń dokonanych jeszcze w IV wieku n.e., podczas soboru nicejskiego. Uzgodniono wówczas, że będzie ona obchodzona w najbliższą niedzielę po pierwszej pełni księżyca wypadającej po nadejściu wiosny.

Kiedy święta wielkanocne 2023?

Odliczanie do świąt wielkanocnych rozpoczyna się w Środę Popielcową. W 2023 roku wypadła ona 22 lutego, wyznaczając tym samym początek 40-dniowego Wielkiego Postu. Oznacza to, że Wielki Czwartek przypadnie na 6 kwietnia, sama Niedziela Wielkanocna natomiast na 9 kwietnia.



Wielkanoc 2023 - ile będzie dni wolnych od pracy?

Wielki Czwartek i Wielki Piątek to dni pracujące. Zgodnie z ustawą o dniach wolnych od pracy pierwszy i drugi dzień Wielkanocy są dniami wolnymi od pracy. Oznacza to, że czeka nas wówczas długi weekend. Dodatkowo pracownikowi przysługuje dzień wolny za święto, które wypadło w dzień inny niż w niedzielę (czyli w tym przypadku Poniedziałek Wielkanocny). W szkole wiosenna przerwa świąteczna trwa od 6 do 11 kwietnia.

Dni wolne od pracy w 2023 roku

W 2023 roku mamy łącznie 13 dni świątecznych. Poza Wielkanocą czekają nas jeszcze: