"Łowca nastolatek" zatrzymany przed MOPS w Wejherowie. "Krystek" spędzi 2,5 roku w więzieniu

Jak podawał wcześniej - na podstawie własnych ustaleń - portal trojmiasto.pl, "Krystek" został zatrzymany przed budynkiem MOPS w Wejherowie. W ostatnim czasie miał korzystać z pomocy ośrodka.

"Krystek" zatrzymany. Spędzi 2,5 roku w więzieniu

Mężczyzna został zatrzymany w związku z wydanym przez sąd nakazem doprowadzenia go do więzienia.

- Mogę powiedzieć, że faktycznie dziś nasi dzielnicowi zatrzymali mężczyznę poszukiwanego sądowym nakazem do odbycia kary pozbawienia wolności 2,5 roku. Mężczyzna został zatrzymany w okolicy ośrodka MOPS i przewieziono go już do aresztu śledczego - powiedziała portalowi Anetta Potrykus z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. Portal przypomina, że wciąż trwa proces, w którym Krystian W. jest oskarżony o 65 przestępstw, głównie o charakterze seksualnym.

W październiku 2021 roku sąd skazał Krystiana W. na 2,5 roku pozbawienia wolności, wydał też trzyletni zakaz zbliżania się do jednej pokrzywdzonych dziewczynek na mniej niż 100 metrów i zakaz kontaktowania się z nią. We wtorek 6 marca Sąd Okręgowy w Gdańsku podtrzymał wyrok pierwszej instancji. "Krystek" dostał również dożywotni zakaz zajmowania wszelkich stanowisk, a także wykonywania wszelkich zawodów oraz wszelkich działalności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi.

Gdańsk. "Łowca nastolatek" skazany. Chodzi o sprawę związaną z 14-letnią Anaid

"Łowca nastolatek" oskarżony o dziesiątki przestępstw

Krystian W. nazywany jest "łowcą nastolatek". O "Krystku", współpracującym z sopockim klubem Zatoka Sztuki, cała Polska usłyszała wiosną 2015 roku

Mężczyznę oskarżono o kilkadziesiąt przestępstw, z czego większość to przestępstwa seksualne. Jedną z jego ofiar była 14-letnia Anaid, która po kontakcie z "Krystkiem" popełniła samobójstwo, rzucając się pod pociąg - sprawa została opisana w reportażu "Zatoka świń". O tym, że nastolatka spotykała się 37-letnim wówczas mężczyzną, odkryła jej matka. Dopiero po tym prokuratura wszczęła śledztwo.

Przestępstwo, za które skazany został Krystian W., dotyczyło kontaktów z dwiema małoletnimi za pomocą komunikatora. - Konwersacja miała miejsce w okresie od 5 lutego do 7 marca 2015 roku. Analiza jej treści, jak i innych dowodów w sprawie, dała podstawę do przedstawienia Krystianowi W. zarzutu popełnienia przestępstwa z art. 200a par. 1 k.k., to jest zakazanego nawiązywania kontaktu z małoletnią poniżej 15 lat - wskazywała prok. Grażyna Wawryniuk.

Podkreślała, że oskarżony miał świadomość wieku dziewczynki, a w trakcie konwersacji wprowadzał ją w błąd w kwestii charakteru spotkania, do którego ją nakłaniał. Sugerował bowiem m.in., że będzie miała możliwość podjęcia pracy, która polegałaby na sprzątaniu jego mieszkania.