Andrzej Duda na Twitterze zamieścił dziwną wiadomość i zaraz ją usunął. Był rozczarowany informacją MON

Ministerstwo Obrony Narodowej zacytowało na Twitterze Mariusza Błaszczaka, który poinformował, że Ukraińcy zamówili w Fabryce Broni Radom kolejne egzemplarze karabinków Grot. Błaszczak powiedział, że to dobra wiadomość. Z tym najwyraźniej nie zgodził się Andrzej Duda, które odpisał na wpis w dziwny sposób.

Andrzej Duda z dziwnym wpisem na Twitterze

Bezpośrednio pod wpisem MON pojawiła się odpowiedź Andrzeja Dudy. Kilka chwil później post został usunięty, można więc wnioskować, że doszło do zwykłego błędu. Na to wskazywałyby również styl i treść wpisu.

Nie, nie było takich ustaleń. Szczerze mówiąc nie wiedziałem o tym, ale też jak widać nie dał mi tego. A mógł dać do ogłoszenia jutro w Radomiu. Życie...

- napisał Andrzej Duda.

Odpowiedź Andrzeja Dudy, która została usunięta z Twittera fot. Twitter

W swoim wpisie prezydent również odnosi się do Radomia, co może wskazywać na to, że wiadomość rzeczywiście dotyczyła wpisu MON. Tyle że zamiast w prywatnej wiadomości Andrzej Duda lub osoba prowadząca jego social media, mogła przypadkowo zamieścić ją na publicznej tablicy, zamiast w prywatnej wiadomości.

Kancelaria Prezydenta nie odbierała telefonów. Napisaliśmy więc mail z prośbą o komentarz oraz wytłumaczenie: do kogo kierowane były te słowa?; kto odpowiada za ten wpis - zespół medialny prezydenta czy sam Andrzej Duda?; co chciał przekazać autor wiadomości? Do czasu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy jednak odpowiedzi od biura prasowego Kancelarii Prezydenta.

Problemy z karabinkami Grot

Mariusz Błaszczak poinformował, że zamówienie Ukraińców nie jest "śladowe", nie zdradził jednak jego wielkości. Ukraińskie siły zbrojne użytkują już w działaniach wojennych polską konstrukcję. Karabinki Grot pojawiają się w relacjach z frontu, a ukraińscy żołnierze chwalą je - pisze Informacyjna Agencja Radiowa.

W ubiegłym tygodniu Onet opublikował jednak wnioski z raportu na temat karabinków Grot, które nie dają tak pozytywnej oceny broni polskiej produkcji. "Są obarczone tyloma wadami, co powoduje, że żołnierz traci do niej zaufanie" - informuje portal. "Takie awarie i zacięcia karabinka w krytycznych momentach walki oznaczają dla żołnierza nawet zagrożenie śmiercią" - czytamy dalej.