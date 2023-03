Cztery MiGi trafią do Ukrainy w najbliższych dniach, a kilkanaście kolejnych myśliwców jest serwisowanych i przygotowywanych do transportu. Premier Mateusz Morawiecki zapowiadał, że maszyny trafią na Ukrainie w ciągu 4-6 tygodni.

MiGi-29 dla Ukrainy. Liczy się przede wszystkim gest

Ukrainie zostaną przekazane najbardziej zużyte i niezmodernizowane myśliwce - zauważa dziennikarz Gazeta.pl Maciej Kucharczyk. To samoloty, które niebawem i tak byłyby wycofane z użycia, co zaplanowano po dostawie koreańskich FA-50.

Polskie MiGi-29 nie będą dla Ukrainy jakimś wielkim wzmocnieniem, bo to niewielka ilość wyeksploatowanych już maszyn, uważa Kucharczyk. Niektóre pewnie zostaną rozłożone celem pozyskania części, choć niektóre mogą zostać przeznaczone do lotów.

Najważniejszy jest tu gest. To pierwsza deklaracja przekazania otwarcie samolotów złożona przez państwo NATO

- podsumowuje Kucharczyk.

Na temat przekazania polskich MiGów Ukrainie w rozmowie z Maćkiem Kucharczykiem wypowiadał się już w marcu 2022 roku Mariusz Cielma, szef miesięcznika "Nowa Technika Wojskowa".

- Moja opinia od początku była taka, że to trochę pomoc na siłę - komentował ekspert. - Oczywiście, jeśli Ukraińcy zgłaszają taką potrzebę, a nie jest to tylko taka deklaracja polityczna - bo to też czynnik wywierania presji na Zachód, właśnie ta strefa zakazu lotów i tak dalej (...). Jeżeli te MiG-i byłyby u nich przydatne, to też moglibyśmy mówić o jakiejś liczbie kilku maszyn. Bo spośród tych polskich samolotów sprawnych być może byłaby jakaś połowa. Część posłużyłaby jako dostawca części zamiennych - dodał.

Zobacz wideo Czy wysłanie MiGów-29 Ukrainie miałoby sens? Ekspert: To trochę pomoc na siłę

Jak mówił Cielma, "polskie MiGi-29 prezentują niekiedy niższy poziom niż maszyny, które posiadali Ukraińcy, bo oni w zakładach we Lwowie - na małą skalę - wprowadzali naprawdę rozbudowaną ich modernizację".

Polska chce stworzyć koalicję państw, które przekażą MiGi-29

Jak wskazał Mariusz Błaszczak, w środę na ten temat rozmawiali członkowie grupy kontaktowej do spraw wspierania obrony Ukrainy.

Rzeczywiście chcemy przekazać MiGi w szerszej koalicji państwa

- podkreślił Błaszczak.

Minister Obrony Narodowej przyznał, że na razie gotowość wysłania na Ukrainę samolotów zadeklarowała Bratysława, ale - jak zaznaczył - polskie władze chcą, aby ta koalicja była szersza. Przypomniał też, że takie działania przyniosły efekty w przeszłości i dzięki nim na Ukrainę trafiły wyrzutnie rakiet Patriot i czołgi Leopard.

W zeszłym tygodniu ministrowie obrony Polski i Słowacji - Mariusz Błaszczak i Jaroslav Nad' - spotkali się w Sztokholmie przy okazji szczytu ministrów obrony państw Unii Europejskiej. Po spotkaniu szef Słowackiego MON informowała w mediach społecznościowych, że Polska i Słowacja są gotowe przekazać Ukrainie MiGi-29.