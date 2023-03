"Zaraz po emisji filmu 'Franciszkańska 3' wszcząłem postępowanie wyjaśniające z urzędu i wezwałem spółkę TVN do niezwłocznego przesłania wyemitowanego materiału" - napisał w komunikacie opublikowanym na stronie gov.pl przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski.

REKLAMA

Zobacz wideo Paweł Kowal: "Wy chcecie zapisać Jana Pawła II do PiS". Terlecki odpowiedział: "Wstyd, panie Kowal"

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Przewodniczący KRRiT wszczął postępowanie ws. reportażu o Janie Pawle II

Decyzję o wszczęciu postępowania wyjaśniającego przewodniczący KRRiT podjął po otrzymaniu "licznych skarg w związku z audycją". Zdaniem Macieja Świrskiego ich liczba nadal rośnie. Nie wiadomo jednak, jakie zastrzeżenia wobec wyemitowanego na antenie telewizji TVN24 materiału, miały skłonić przewodniczącego do podjęcia takich działań.

Według portalu wirtualnemedia.pl w ciągu trzech dni po emisji reportażu Marcina Gutowskiego "Franciszkańska 3" KRRiT otrzymała 14 skarg, w większości z zarzutami, że materiał podaje nieprawdziwe informacje, godzi w dobre imię i autorytet Jana Pawła II oraz obraża uczucia religijne. KRRiT utrzymuje, że łącznie do tej pory otrzymała 42 skargi. Cytowana przez serwis rzeczniczka regulatora Teresa Brykczyńska poinformowała, że pochodzą one m.in. od Janusza Kaweckiego (byłego członka KRRiT), a także przedstawiciela Polonii z Chicago.

Tygodnik "NIE" o Janie Pawle II. Co jest w numerze zakazanym na Orlenie?

Warto dodać, że postępowanie KRRiT w sprawie materiału wszczęto zaledwie dzień po ogłoszeniu przez sekretarza generalnego Prawa i Sprawiedliwości, że partia planuje złożyć skargę na materiał TVN właśnie do regulatora. - Przymierzamy się do tego, aby złożyć skargę na działania TVN w tej sprawie, tego paszkwilu, bo trudno to nazwać materiałem reporterskim. Na pewno ten paszkwil nie zostanie sam sobie pozostawiony, będzie na pewno też z naszej strony interwencja - oświadczył Krzysztof Sobolewski, mówiąc lekceważąco o reportażu, w którym wypowiedzieli się świadkowie, a nawet same ofiary księży-pedofilów.





Więcej na temat tej sprawy można przeczytać w poniższym artykule:



Radio Maryja publikuje instrukcję, jak złożyć skargę do KRRiT

Do zgłaszania materiału do KRRiT zachęca także portal internetowy Radia Maryja. Na stronie rozgłośni zamieszczono treść skargi oraz instrukcję, w jaki sposób można dostarczyć ją do KRRiT. "Emisja wymienionego wyżej reportażu naruszyła wymagania określone w 'Ustawie o radiofonii i telewizji' (art. 18, ust. 1 w powiązaniu z art. 53 ust. 1) oraz w ustawie 'Prawo prasowe' (art. 12, ust. 1, pkt 1 w związku z art. 19, ust. 1 'Ustawy o radiofonii i telewizji')" - taką treść proponuje Janusz Kawecki. Radio zaleca także dodanie formuły: "Informuję, że uzasadnienie mojej skargi jest identyczne z podanym w skardze złożonej przez prof. Janusza Kaweckiego w dniu 13 marca 2023 roku. Z treścią uzasadnienia zapoznałem się, gdyż została ona upowszechniona w internecie".

Polscy bibliści po reportażu o Janie Pawle II: współczesny "sąd Piłata"

"Franciszkańska 3": Karol Wojtyła wiedział o przypadkach pedofilii w Kościele i je tuszował

Marcin Gutowski w reportażu "Franciszkańska 3" wyemitowanym przez telewizję TVN24 przedstawił dowody wskazujące na to, że kardynał Karol Wojtyła w latach 1964-1978, jeszcze jako metropolita krakowski, wiedział o molestowaniu seksualnym dzieci przez kilku małopolskich duchownych. Reporter dotarł do osób, które osobiście informowały ówczesnego kardynała o przypadkach pedofilii wśród jego podwładnych, a także do dokumentów kościelnych potwierdzających zaniechania Wojtyły w tych sprawach.