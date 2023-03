W środowych "Wiadomościach" na antenie TVP pojawił się apel o "zatrzymanie spirali nienawiści", który był skierowany do innych mediów i polityków opozycji rzekomo prowadzących "nagonkę" na Telewizję Polską czy posłów PiS. W głównym wydaniu nie zabrakło też wątku "ataku na Jana Pawła II". - To, co dzieje się w Telewizji Polskiej wokół reportażu TVN, to realizacja jakiegoś propagandowego pomysłu kampanijnego Prawa i Sprawiedliwości - uważa członek rady programowej TVP Krzysztof Luft.

