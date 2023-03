Szczecin. Nieoficjalnie: Policja zatrzymała porywacza 9-letniej dziewczynki

"Szczecińscy policjanci zatrzymali porywacza, który we wtorek uprowadził dziewięcioletnią dziewczynkę w pobliżu jednej ze szkół w północnej części miasta" - dowiedział się nieoficjalnie Miłosz Gocłowski, dziennikarz Radia ZET. Zatrzymany mężczyzna jest po pięćdziesiątce. "Przyznał się do porwania, w tej chwili jest przesłuchiwany" - dodał.

Porwanie dziecka w Szczecinie

Jak podaje Radio ZET, do zdarzenia doszło we wtorek. W pobliżu jednej ze szkół w północnej części Szczecina mężczyzna wciągnął dziewczynkę siłą do samochodu i wywiózł ją kilka kilometrów dalej, do lasu. Dziewięciolatce udało się uciec i zadzwonić do ojca.

Policjanci namierzyli telefon dziewczynki i ją odnaleźli. Porywacza zatrzymali w środę wieczorem.

