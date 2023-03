Pogoda. Wyż Jeanine przyniesie dużo słońca, ale nadal będzie chłodno. Możliwe opady

Czwartkowy poranek przywitał nas przymrozkami obecnymi na terenie niemal całego kraju. Na północy możliwe są opady deszczu ze śniegiem oraz śniegu. "Temperatura maksymalna dziś to niespełna 8 st. C. W czwartek temperatura powietrza w dzień będzie osiągać jeszcze wartości 4-7 st. C, natomiast już od piątku, z zachodu, zacznie napływać cieplejsze powietrze polarne morskie i zaczniemy notować dwucyfrowe wartości temperatury" - prognozują synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Prognoza pogody na 16 marca. Wyż Jeanine osłoni Polskę

Jak wynika z prognoz Onetu za wxcharts.com a sprawą centrum wyżu Jeanine umiejscowionego nad Polską, w całym kraju odczuwalna będzie znaczna obecność słońca. Słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem wystąpią jedynie przelotnie razem z przemieszczającymi się po niebie drobnymi zachmurzeniami. Możemy się ich spodziewać głównie na północy i w centrum kraju. Opady ustąpią wraz z nadejściem wieczora. Wiatr pozostanie umiarkowany, zmienny pod względem kierunku.

Pogoda. Długoterminowa prognoza IMGW. Co czeka nas wiosną i latem?

Temperatura maksymalna osiągnie od 4 stopni C. na północy, przez 5 stopni C. na wschodzie, południu i centralnej części kraju, do 7 stopni C. na zachodzie. Najniższa wartość, jaką dziś wskażą termometry, wyniesie -1 stopień C. na południu, -2 stopnie C. na wschodzie, zachodzie i w centrum, oraz rekordowe -5 stopni C. na północy.

Kiedy zmiana czasu na letni? Czy to już ostatnia?

Prognoza pogody na czwartek. W nocy zrobi się zimno

Noc z czwartku na piątek będzie spokojna i wolna od opadów. Na niebie pojawi się małe lub umiarkowane zachmurzenie. Rankiem na północnym wschodzie wystąpią marznące mgły pozostawiające po sobie szadź. W związku z tym należy spodziewać się trudnych warunków na drogach. Widoczność może zostać ograniczona do 500 m.