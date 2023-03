Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiadają, że tej wiosny temperatury będą zgodne z normą wieloletnią. Więcej zmian czeka nas na początku lata - wtedy możemy się spodziewać znacznie cieplejszych dni niż do tej pory w miesiącach letnich.



Pogoda. Wiosna przywita nas wysoką temperaturą

Według portalu fanipogody.pl "eksplozja ciepła", czyli pierwsze wartości powyżej 20 st. C, pojawi się w naszym kraju już w drugiej połowie marca. "Poczujemy powiew wiosny. Za dnia dominować ma często dwucyfrowa dodatnia temperatura. Jedynie nocami i w godzinach porannych zdarzą się czasem nocne i poranne przymrozki i to nie zawsze" - piszą synoptycy. Szczególnie ciepło ma zrobić się na przełomie drugiej i trzeciej dekady miesiąca - wtedy średnia dobowa temperatura może przekroczyć normę wieloletnią nawet o 3-6 st. C. Co natomiast czeka nas w kolejnych miesiącach?

Z eksperymentalnej długoterminowej prognozy pogody wynika, że w najbliższych miesiącach temperatura będzie zbliżona do tej, która występowała w ostatnich latach. Jest jednak możliwe, że latem pogoda nas zaskoczy. Według synoptyków suma opadów w poszczególnych miesiącach będzie jednak zbliżona do normy wieloletniej.



W kwietniu "w całej Polsce średnia miesięczna temperatura powietrza powinna mieścić się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020. Miesięczna suma opadów atmosferycznych w całym kraju najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej" - przekazali synoptycy z IMGW. W kwietniu temperatura w poszczególnych miastach w Polsce może wyglądać następująco: Warszawa: 8,7-9,6 st. C, Kraków: 8,8-9,6 st. C, Wrocław: 9,0-9,9 st. C, Łódź: 8,3-9,2 st. C, Poznań: 8,8-9,7 st. C, Gdańsk: 6,9-7,8 st. C, Szczecin: 8,6-9,3 st. C, Rzeszów: 8,7-9,6 st. C, Lublin: 8,2-8,9 st. C, Białystok: 7,2-8,3 st. C.

W maju według synoptyków "średnia miesięczna temperatura powietrza oraz miesięczna suma opadów atmosferycznych w całym kraju powinna mieścić w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020". Średnie wartości w poszczególnych miastach mogą wynieść: Warszawa: 13,6-14,8 st. C, Kraków: 13,5-14,5 st. C, Wrocław: 13,9-14,7 st. C, Łódź: 13,2-14,3 st. C, Poznań: 13,5-14,8 st. C, Gdańsk: 11,6-12,6 st. C, Szczecin: 12,8-14,4 st. C, Rzeszów: 13,4-14,4 st. C, Lublin: 12,9-14,0 st. C, Białystok: 12,4-13,7 st. C.

Pogoda. Początek lata będzie ciepły i słoneczny

Jak zapowiadają synoptycy IMGW w czerwcu "w całej Polsce średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Miesięczna suma opadów atmosferycznych na terenie całego kraju powinna mieścić się w zakresie normy wieloletniej". Średnie wartości na termometrach w poszczególnych miastach mogą wskazywać: Warszawa: 17,1-18,3 st. C, Kraków: 17,2-18,2 st. C, Wrocław: 17,0-18,3 st. C, Łódź: 16,6-17,6 st. C, Poznań: 16,5-18,2 st. C, Gdańsk: 15,2-16,3 st. C, Szczecin: 15,8-17,4 st. C, Rzeszów: 17,0-18,1 st. C, Lublin: 16,5-17,3 st. C, Białystok: 15,7-17,0 st. C.



Według synoptyków w lipcu "na terenie całego kraju średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Miesięczna suma opadów atmosferycznych w całej Polsce powinna mieścić się w zakresie normy wieloletniej". Termometry wskażą średnio: Warszawa: 19,2-20,3 st.C, Kraków: 19,2-19,9 st.C, Wrocław: 19,4-20,2 st.C, Łódź: 18,6-19,9 st.C, Poznań: 19,3-20,1 st.C, Gdańsk: 17,8-18,8 st.C, Szczecin: 18,3-19,4 st.C, Rzeszów: 19,2-20,0 st.C, Lublin: 18,4-19,4 st.C, Białystok: 17,6-18,9 st.C.

Prognozy długoterminowe, są opracowane przez synoptyków na podstawie wieloletnich obserwacji oraz szczegółowych obliczeń. Należy jednak pamiętać, że są to założenia, które mogą ulec zmianie. Pogoda może ulec zmianie w każdej chwili, pod wpływem nagłych zjawisk meteorologicznych.

