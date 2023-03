Rosyjscy szpiedzy w Polsce? RMF FM: ABW zatrzymała sześciu cudzoziemców

Reporter RMF FM Krzysztof Zasada poinformował, że "polskie służby rozbiły siatkę szpiegowską pracującą dla Rosji". Funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego mieli zatrzymać w tej sprawie sześć osób.

Rosyjscy szpiedzy w Polsce? RMF FM: ABW zatrzymało sześciu cudzoziemców

"Sześć osób zatrzymanych przez ABW to cudzoziemcy zza naszej wschodniej granicy, którzy mieli pracować na zlecenie rosyjskich służb specjalnych" - ustalił Krzysztof Zasada. Jak czytamy, grupa miała zostać zatrzymana w związku z ukrytymi kamerami rejestrującymi ruch na "ważnych trasach i węzłach kolejowych". Według dziennikarza RMF FM chodzi przede wszystkim o trasy kolejowe na Podkarpaciu. "W związku z tą akcją w stan podwyższonej gotowości postawiono funkcjonariuszy służb i policji" - czytamy.



RMF o rosyjskiej siatce szpiegowskiej. Kamery w okolicy kluczowego dla Ukrainy lotniska?

Według doniesień RMF FM kamery zostały odkryte między innymi w okolicach lotniska w podrzeszowskiej Jasionce. To jedno z głównych miejsc, gdzie przerzucana jest zachodnia broń i amunicja do Ukrainy. Na początku lutego "Wyborcza" pisała, że w ostatnich dniach lądowało tam "średnio ok. 20 ciężkich maszyn załadowanych sprzętem dla walczącej Ukrainy" na dobę.

"W ramach ciekawostki, od wczoraj Rzeszów odwiedziło:

4 B747 z USA,

1 niemiecki A330 z Niemiec,

1 samolot bez oznaczeń z Węgier,

2 amerykańskie C-5 USA z Niemiec,

1 B767 z Włoch,

1 Dornier 328 z Niemiec,

1 ukraiński AN-124-100 z Turcji,

1 kanadyjski C-130 z Francji"

- wymienił 3 lutego na Twitterze Artur Micek.

