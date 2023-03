Sędzia Waldemar Żurek wygrał w sądzie. Ma wrócić do orzekania w macierzystym wydziale

O wyroku sądu w Katowicach informuje Polska Agencja Prasowa, której depeszę publikuje m.in RMF FM.

Sąd w Katowicach nakazał Sądowi Okręgowemu w Krakowie, czyli pracodawcy Waldemara Żurka, powierzenie mu obowiązków sędziego w II wydziale cywilnym odwoławczym. Postanowieniu nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Sąd zdecydował ws. Waldemara Żurka

Zasądzono wobec krakowskiego sądu kwotę 2,1 tys. zł na rzecz sędziego oraz 5 tys. zł na rzecz fundacji Serce Dziecka.

Sędzia Katarzyna Sznajder-Peroń, jak czytamy w RMF FM, wyjaśniła, że sąd "nie rozpoznawał roszczeń stricte opartych o konstrukcję mobbingu według Kodeksu pracy". Roszczenia były bowiem związane z zakazem dyskryminacji czy ochrony dóbr osobistych.

Sąd uznał, że "strona pozwana nie wykazała wystarczająco przesłanek organizacyjnych, które przemawiałyby w stopniu przekonującym za przeniesieniem powoda do innego wydziału sądu". Ponadto stwierdzono, że powód wykazał, iż "był traktowany gorzej, mniej korzystnie, niż inne osoby z tej grupy zawodowej".

Zwrócono uwagę m.in. na "przeniesienie powoda do innego wydziału bez dostatecznego wykazania zasadności tych zmian" czy "trudności w uzyskaniu decyzji co do urlopu". Sędzia stwierdziła, że w niniejszej sprawie "skazane przykładowe działania stanowiły naruszenie godności pracowniczej powoda".

Wyrok nie jest prawomocny.

W 2018 roku Waldemar Żurek, były rzecznik KRS, złożył pozew przeciwko ówczesnej prezesce Sądu Okręgowego w Krakowie pozew ws. mobbingu. Chodzi m.in. o przeniesienie do I wydziału cywilnego. Miało do tego dojść z naruszeniem prawa.

