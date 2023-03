Przerażający raport o molestowaniu dziennikarek. "Zaczął ściskać moją pierś, mówiąc: 'o, jakie cycuszki'"

Z raportu wynika, że z molestowaniem w pracy zetknęło się 59 proc. dziennikarek. Większość przypadków pozostaje jednak nieujawniona. W 65 proc. przypadków molestowania seksualnego sprawcą jest przełożony lub osoba na wyższym stanowisku niż ofiara molestowania.

REKLAMA

Z researchu przeprowadzonego przez Instytut Zamenhofa wynika, że tylko nieliczni wydawcy w Polsce mają wdrożone wewnętrzne kodeksy zasad oraz odpowiednie procedury na wypadek zgłoszenia molestowania seksualnego.

O swoich doświadczeniach opowiadają badaczom dziennikarki wszystkich rodzajów mediów.

Zobacz wideo Pasławska: Kościół jest zobowiązany opiekować się ludźmi, powinien się oczyścić

Więcej najnowszych informacji przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Raport o molestowaniu dziennikarek. Przerażające dane

"Wziął do ręki moje CV i zaczął pogardliwie komentować moje doświadczenie, wyśmiewać redakcje, w których pracowałam wcześniej. Negował moje doświadczenie, jednocześnie proponując mi kieliszek wina, który wzięłam do ręki, żeby być grzeczną. W pewnym momencie po prostu włożył mi rękę za bluzkę i za stanik. Zamurowało mnie totalnie, po prostu nie wiedziałam, co mam zrobić. W końcu zabrałam tę jego rękę. Do niczego więcej między nami nie doszło. Nie wiedziałam, co powinnam zrobić - chciałam dać mu w twarz, ale bałam się, że mnie jeszcze oskarży" - relacjonuje L., dziennikarka telewizyjna.

On był moim przełożonym. Rano potrafił przyjść do mnie, przyszpilić mnie do ściany w studio tak, że jego ręce były na wysokości mojej głowy, przywrzeć do mnie ciałem i szeptać do mnie zbereźne rzeczy. To się powtarzało. Miałam wtedy dwadzieścia, może dwadzieścia kilka lat…

- mówi w rozmowie z Instytutem Zamnehofa B., która zaczęła pracę w mediach w wieku 17 lat.

Stałam z nim na tarasie i rozmawialiśmy. W pewnym momencie, bez żadnego pretekstu rzucił się na mnie, przycisnął mocno do swojego ciała i złapał za pośladki. Zaczął mnie z całych sił obmacywać. Ma potężną posturę, jest bardzo silny i robił to tak mocno, że nie byłam w stanie się uwolnić. Kiedy mnie ściskał i obmacywał, zaczął wykrzykiwać: "od zawsze marzyłem, żeby tą zajebistą du*ę dotknąć, zawsze o tym marzyłem, tą du*e dotknąć!" I tak w kółko. Próbowałam się wyrywać, prosiłam go, aby mnie puścił, krzyczałam: "co ty wyprawiasz!", ale on był taki silny, że nie dałam rady.

- opowiada R.

"Rozmawialiśmy i paliliśmy papierosy. Wcześniej piliśmy alkohol, redaktor był już bardzo pijany. Powtarzał: fajne tu miałem dziewczyny (w redakcji), będę za Wami tęsknił. W pewnym momencie zaczął, mnie przytulać, przyciskać do siebie, a on jest bardzo dużym i silnym facetem. Zaczął ściskać moją pierś, mówiąc: "o, jakie cycuszki". Oderwałam jego rękę i jakoś wyrwałam się z tego uścisku. Kolega i koleżanka z redakcji, którzy stali niedaleko naszej dwójki nie zareagowali w żaden sposób. - opisuje dziś S.

Większość pokrzywdzonych nie zgłosiła niepożądanych zachowań

Jak czytamy w raporcie, ogromna większość kobiet, które doświadczyły niepożądanych zachowań, nie zdecydowała się na zgłoszenie komukolwiek tych sytuacji. Jednym z najczęściej wymienianych powodów był strach związany z utratą pracy oraz obawa przed byciem niezrozumianą, a także lęk, że opowiedziane przez nie historie nie zostaną uznane za wiarygodne.

Jedynie 18 proc. dziennikarek zgłosiło formalnie przynajmniej jedną sytuację niepożądanego zachowania.

Jednocześnie tylko 37 proc. dziennikarek, które powiadomiły kogoś o zaistniałej sytuacji, stwierdziło, że podjęto działania związane z ich zgłoszeniem. 34 proc. badanych uważało, że ich sprawą - według stanu ich wiedzy - nikt się nie zajął.

Instytut Zamenhofa informuje, że napotkane wydarzenia przyczyniły się do zmiany pracy u 33 proc. badanych dziennikarek, a 9 proc. stwierdziło, że ma taki zamiar. W przypadku ponad połowy badanych (59 proc.) zaistniałe sytuacje nie skutkowały zmianą pracy.

"Prawie połowa badanych kobiet szukała winy w sobie"

Wśród badanych najczęstszą reakcją na sytuację doświadczenia niepożądanego zachowania było poczucie wstydu, upokorzenia, które wskazało - 69 proc. U 65 proc. dziennikarek pojawiło się zmniejszenie zaangażowania w pracę, a 55 proc. badanych stwierdziło, że wydarzenie, z którym miały do czynienia, przyczyniło się do obniżonego poczucia własnej wartości.

Prawie połowa ankietowanych kobiet (47 proc.) szukała winy w sobie w związku z zaistniałą sytuacją. 26 proc. badanych kobiet doświadczyło depresji, stanów depresyjnych, 18 proc. zespołu stresu pourazowego, a 5 proc. miało myśli samobójcze.

"Będąc świadkiem przemocy, ważne jest przede wszystkim, by nie pozostawać obojętnym/ą i nie udawać, że nic się nie dzieje. Brak reakcji jest przyzwoleniem dla osób krzywdzących na stosowanie przemocy. Na przemoc należy reagować, upewniając się, że sami jesteśmy w sytuacji bezpiecznej i mamy możliwość działania" - podsumowują autorzy.

Badanie ilościowe zostało zrealizowane we współpracy Instytutu Zamenhofa z firmą Kantar Public na próbie liczącej 268 dziennikarek. Ze względu na charakterystykę badanej populacji wykorzystano nieprobabilistyczną metodę doboru próby opartą na dostępności badanych. Badanie zrealizowano techniką wywiadów internetowych (CAWI).

Wydrzyńska o wyroku: Pomoc drugiemu człowiekowi to nie jest nic złego