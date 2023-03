TVP obwiniało polityków PO o śmierć Mikołaja. Jest skarga do KRRiT. "Niezwykle drastyczne naruszenia ustawy"

Zobacz wideo Zapadł wyrok ws. Justyny Wydrzyńskiej. Kobieta uznana za winną pomocy aborcyjnej

We wtorek Krzysztof Luft poinformował, że złożył skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na TVP Info. Jak podkreślił, 7 marca na stronie internetowej tvp.info pojawił się artykuł pt. "Poseł Platformy Obywatelskiej ujawnił informacje pozwalające na identyfikację ofiar pedofila z PO". Tego samego dnia na antenie stacji polityków opozycji obarczono odpowiedzialnością za śmierć 15-letniego Mikołaja Filiksa.

REKLAMA

Widzowie Telewizji Polskiej mogli zobaczyć następujące paski na ekranie: "Politycy Platformy odpowiedzialni za śmierć dziecka", "Politycy Platformy Obywatelskiej odpowiedzialni za śmierć dziecka ofiary pedofila" i "Mikołaj Filiks nie żyje z powodu działań polityków Platformy Obywatelskiej".

Dodatkowo TVP Info wielokrotnie przytaczało wypowiedź Piotra Borysa, posła PO, który 30 grudnia ubiegłego roku w programie "Minęła 8" powiedział, że ofiary pedofila Krzysztofa F. "to dzieci jednej z członkiń Platformy Obywatelskiej". Według telewizji dane dzieci ujawnił więc polityk opozycji, co - jak zwrócił uwagę w skardze Krzysztof Luft - nie jest prawdą. Media publiczne podały bowiem tę informację dzień wcześniej.

Więcej wiadomości na stronie głównej Gazeta.pl

TVP oskarża polityków PO o śmierć syna posłanki. "Nie ma granicy obrzydliwości"

TVP obwiniało polityków PO o śmierć Mikołaja. Jest skarga do KRRiT

"Tymczasem to, co powiedział poseł Piotr Borys 30.12.2023, nie było niczym nowym. Poprzedniego dnia bowiem, od samego rana Radio Szczecin i TVP Info informowały, że ofiarami, związanego z PO pedofila w Szczecinie, były dzieci znanej parlamentarzystki w wieku 13 i 16 lat. A te informacje zostały tego samego dnia dodatkowo doprecyzowane na antenie TVP Info w audycji 'Jedziemy'. (...) Poseł Borys nie powiedział więc nic ponad to, co zostało opublikowane na antenie TVP Info już 24 godziny wcześniej" - napisał były członek KRRiT.

Jak dodał, informacje podane przez media publiczne pozwoliły mu w ciągu minuty ustalić, że chodzi o posłankę Magdalenę Filiks.

"W tej sytuacji zarzucanie politykom partii opozycyjnej ujawnienia danych ofiary pedofila i obarczanie ich odpowiedzialnością za śmierć dziecka, 15-letniego syna ich koleżanki, było całkowicie świadomym wprowadzaniem widzów w błąd, w sprawie budzącej wielkie emocje społeczne" - podkreślił. "Celem takiego zakłamanego przekazu mogło być tylko wzbudzanie u widzów gwałtownych, negatywnych emocji w stosunku do polityków największej partii opozycyjnej i zrzucanie odpowiedzialności z siebie" - czytamy dalej w skardze.

Krzysztof Luft zaznaczył, że takie działanie TVP jest sprzeczne z Ustawą o radiofonii i telewizji, która m.in. zabrania emitowania treści nawołujących do nienawiści, a także zobowiązuje publicznych nadawców do zachowania bezstronności. Jak dodał, oczekuje, że szef KRRiT ukarze Telewizję Polską za "niezwykle drastyczne naruszenia ustawy".

Tajna instrukcja w PiS. Mają mówić, że Platforma to partia pedofili

Radio Szczecin i TVP pisały o "dzieciach znanej parlamentarzystki"

29 grudnia ubiegłego roku Tomasz Duklanowski, redaktor naczelny Radia Szczecin, opublikował tekst dotyczący Krzysztofa F., który został skazany za pedofilię. Artykuł ten był "przypomnieniem", ponieważ nieprawomocny wyrok w sprawie zapadł w lipcu 2021 roku.

W swoim tekście Duklanowski ujawnił, że jego ofiarami były "dzieci znanej parlamentarzystki". Podał ich dokładny wiek. Jak wskazuje część mediów, de facto ujawnił on dane ofiar Krzysztofa F. i zapoczątkował falę hejtu, która dotknęła ofiary i ich bliskich. Równolegle z Radiem Szczecin tego "newsa" podało TVP Info.

Więcej można przeczytać w poniższym tekście:

To jego tekst o pedofilu pojawił się na portalu Radia Szczecin. Kim jest Tomasz Duklanowski?