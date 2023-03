Do pierwszego napadu doszło kilka dni temu przy ul. Szolc-Rogozińskiego na warszawskim Ursynowie. Wtedy sprawą zajęli się policjanci z wydziału specjalizującego się w ściganiu tego typu przestępstw. Według ich ustaleń sprawców było dwóch. Byli ubrani na czarno z zasłoniętymi twarzami. Straszyli nieletnich przedmiotami przypominającymi prawdziwą broń i w ten sposób dostawali od swoich ofiar portfele, telefony czy pieniądze.

Jak podaje mokotowska policja, w piątkowy wieczór, w podobny sposób te same osoby, dokonały rozboju na małoletnich przy ul. Grzegorzewskiej.

Mundurowi z komisariatu na Ursynowie natychmiast zajęli się wyjaśnianiem okoliczności i poszukiwaniem sprawców. Ustalono, że ci udali się w kierunku ul. Cynamonowej. To właśnie tam zostali nagrani przez monitoring. Przy kontenerze na odzież używaną policjanci odnaleźli dwa plecaki, a obok nich skonfiskowane przedmioty.

Sprawcy zidentyfikowani

W sobotę policjanci jako pierwszego sprawcę zidentyfikowali 14-letniego mieszkańca osiedla przy ul. Szolc-Rogozińskiego. Następnie mundurowi udali się do kolejnego sprawcy, jakim był 14-latek mieszkający przy ul. Polinezyjskiej. Obaj chłopcy przyznali się do zarzucanych im czynów. Ponadto dodali, że planowali napad na osiedlowy punkt handlowy oraz włamania do mieszkań i w tym celu kupili łom, który policjanci znaleźli podczas przeszukania mieszkań.

Mimo młodego wieku to nie są wszystkie działania o charakterze przestępczym, jakich się dopuścili. 14-latkowie przyznali się, że wspólnie uszkodzili kilku samochodów zaparkowanych w Warszawie przy ul. Szolc-Rogozińskiego. Zniszczenia były dokonane w ciągu dwóch lat. Dewastowali, strzelając do aut z wiatrówki lub rzucając w nie cegłami i kamieniami.

Sąd zdecydował o nadzorze kuratora

Z uwagi na wiek, chłopcy zostali przesłuchani w obecności rodziców. Na podstawie zebranych informacji i dowodów 14-latkom zostało przedstawionych osiem czynów karalnych. Decyzją sądu rodzinnego 14-latkowie zostali objęci tymczasowym nadzorem kuratora sądowego.

Policja podkreśla, że akty wandalizmu nie będą tolerowane, a także, że zostaną podjęte działania zmierzające do zatrzymania sprawców tego typu wykroczeń.