Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego zatrzymany przez CBA. Chodzi o śledztwo ws. korupcji

"Do zatrzymania doszło we wtorek (14 marca)" - informuje dział prasowy Prokuratury Krajowej. Po doprowadzeniu do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Katowicach prokurator przedstawi zatrzymanemu zarzuty.

Prezydent Ostrowa Świętokrzyskiego zatrzymany

"Po wykonaniu czynności procesowych prokurator podejmie decyzję co do stosowania środków zapobiegawczych" - czytamy w komunikacie.

Robert Sosik z zespołu prasowego CBA informuje, że funkcjonariusze przeszukali miejsce zamieszkania zatrzymanego, urząd miejski oraz inne lokalizacje w województwie świętokrzyskim. "Zabezpieczono dokumenty i nośniki danych, które mogą mieć znaczenie dowodowe. Jarosław G. został zatrzymany w miejscu pracy" - mówi. Dodaje, że sprawa ma charakter rozwojowy i nie wyklucza się kolejnych zatrzymań. Prokuratura nie udziela żadnych szczegółowych informacji na temat zatrzymania.

Wcześniej Radio Ostrowiec informował, że we wtorek w urzędzie miasta oraz miejskich spółkach pojawili się funkcjonariusza CBA. Przeglądali m.in. dokumenty pracownicze. Według lokalnych dziennikarzy prezydenta zatrzymano w budynku Miejskiej Energetyki Cieplnej.