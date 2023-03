Ojciec Tadeusz Rydzyk apeluje o wsparcie finansowe. "W tym roku jest problem"

Polacy mogą przekazywać jeden procent swojego podatku na organizacje pożytku publicznego od 2003 roku. Ojciec Tadeusz Rydzyk zwrócił jednak uwagę na zmiany w rozliczaniu podatków w 2023 roku.

Ojciec Rydzyk apeluje o wspieranie związanej z nim fundacji. "Zamknięte serca dla dobra"

- Proszę Państwa, w tym roku jest problem - niby więcej, bo półtora procenta z podatku na organizacje non profit, organizacje pożytku publicznego, ale jest trochę inaczej niż zawsze - cytuje słowa duchownego "Super Express". Rydzyk przytoczył dane, według których "podstawowe grupy podatników wspomagających fundację (Nasza Przyszłość - red.) to emeryci i renciści". - Niestety, ludzie bogatsi mają bardziej chyba pozaszywane kieszenie i zamknięte portfele, zamknięte serca dla dobra - stwierdził.

- Poprzez Fundację Nasza Przyszłość podejmujemy wiele akcji i inicjatyw służących wychowaniu dzieci i młodzieży. Niejednokrotnie wam o tym mówimy dzieci i młodzież należy dobrze wychowywać. To też trzeba wspierać, to też kosztuje - zachęcał Rydzyk do wspomagania związanej z nim Fundacji Nasza Przyszłość, jak cytuje "SE".



Zmiany w rozliczaniu podatków

W ubiegłym roku wszedł w życie Polski Ład, który podwyższył kwotę wolną od podatku. Następnie zmniejszona została stawka podatku PIT (z 17 proc. na 12 proc.). Do tej pory podatnik mógł przekazać wybranej organizacji jeden procent swojego podatku, w tym roku jest to już półtora procenta. Oznacza to, że część osób o niższych dochodach podatku nie zapłaci wcale, a więc nie będzie miała okazji do przekazania kwoty.

