Rada Mediów Narodowych ma tylko pięciu członków. A na wynagrodzenia wydała już 2 mln zł

Rada Mediów Narodowych to instytucja, która powołuje prezesa TVP, Polskiego Radia i PAP. Instytucja powstała w 2016 roku i przejęła te kompetencje od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Od samego początku RMN wzbudza kontrowersje. Tym razem mogą one dotknąć kwestii finansów.

Rada Mediów Narodowych przeznaczyła na wynagrodzenia miliony złotych

Budżet Rady wyniósł w latach 2016-2022 wyniósł 6,3 mln zł - wynika z analizy "Presserwis". Na same wynagrodzenia wraz z tzw. pochodnymi od wynagrodzeń przeznaczono 2 mln zł.

W skład RMN wchodzi pięciu członków. Jest ona zdominowana przez polityków PiS i w drugiej jej kadencji zasiadają w niej partyjni koledzy Jarosława Kaczyńskiego, tj. Joanna Lichocka, Krzysztof Czabański (przewodniczący) oraz Piotr Babinetz. Skład domykają Marek Rutka z Lewicy i Robert Kwiatkowski z koła parlamentarnego Lewicy Demokratycznej.

W 2022 roku posiedzenie Rady Mediów Narodowych zwoływano 15-krotnie. W tym obyło się dopiero jedno posiedzenie, kolejne zaplanowano na 21 marca.

Morawiecki twierdzi, że Kurskiego odwołała "autonomiczna" RMN

Kontrowersje wokół RMN nie milkną

O Radzie Mediów Narodowych zrobiło się znów głośno po ostatnich wydarzeniach. Tomasz Duklanowski, naczelny Radia Szczecin, które jest jedną z samodzielnych rozgłośni Polskiego Radia, w grudniu opublikował tekst, w którym poinformował o pedofilu z PO. Z informacji zawartych w tekście można było łatwo ustalić parlamentarzystkę, której dziecko zostało skrzywdzone. Warto przypomnieć, że Szczecin jest reprezentowany w Sejmie przez dziesięciu posłów i dwie posłanki. Tylko jedna z nich należy do PO i ma dziecko w wieku, który odpowiada opisowi Radia Szczecin. To 44-letnia Magdalena Filiks - była liderka Komitetu Obrony Demokracji w Szczecinie, krytyczka obecnej władzy.



Dziennikarzy Radia Szczecin broniła członkini RMN, Joanna Lichocka. - To nie jest tak, że zrobili cokolwiek złego. Przyzwoicie wykonują swoją pracę, natomiast stali się obiektem nagonki z powodu bezpardonowej walki politycznej, jaką prowadzi Platforma Obywatelska - powiedziała polityczka PiS.

TVP bez Kurskiego złagodzi przekaz? "Zostali jego ludzie"

W 2016 roku Trybunał Konstytucyjny uznał, że wyłączenie KRRiT z procesu wyłaniania władz mediów publicznych jest niezgodne z konstytucją. W 2021 roku posłowie Koalicji Polskiej złożyli projekt likwidacji Rady Mediów Narodowych. Jej likwidację zapowiedział też Szymon Hołownia, jeśli Polska 2050 zdobyłaby władze.