Jan Paweł II będzie czuwał nad wyborami? Media: Nowy parlament wybierzemy w Dniu Papieskim

Obecna, dziewiąta kadencja Sejmu i Senatu kończy się 12 listopada 2023 roku. Oznacza to, że Andrzej Duda będzie miał do wyboru tylko cztery daty, w których mogą odbyć się wybory. Zgodnie z zasadami konstytucji są to niedziele:

REKLAMA

15 października;

22 października;

28 października;

5 listopada.

Prezydent ma czas do sierpnia, by ogłosić dokładny termin wyborów w 2023 roku.

Jan Paweł II będzie czuwał nad wyborami? Mogą się odbyć w Dniu Papieskim

XXIII Dzień Papieski obchodzony będzie w Polsce i w środowiskach polonijnych na całym świecie 15 października 2023 r. pod hasłem "Św. Jan Paweł II Cywilizacja życia". Jeden z polityków opozycji zwraca uwagę, że to hasło "żywcem wyjęte z przekazów PiS" - donosi WP.

Kolejnego dnia odbędzie się Dzień Papieża Jana Pawła II - polskie święto obchodzone co roku 16 października, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w hołdzie papieżowi Polakowi. Będzie to też 45-rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża Jana Pawła II.

Więcej informacji z kraju na stronie głównej Gazeta.pl

Jak informuje WP, politycy opozycji są przekonani, że to właśnie w rocznicę wyboru papieża lub jej wigilię, Polacy wybiorą parlamentarzystów. Również "Gazeta Wyborcza" zwraca uwagę, że wszystko wskazuje na to, że "PiS chce skoordynować swoją akcję propagandową z obchodami Dnia Papieskiego" 15 października. Przypomnijmy, że poprzednie wybory odbyły się w podobnym terminie - 13 października.

Politycy PiS nie są tego jednak tacy pewni. - Nie dyskutujemy o dacie wyborów. Tę wyznaczy prezydent - przekonuje w rozmowie z Wirtualną Polską rzecznik PiS Rafał Bochenek. I dodaje, że data wyborów wyznaczona w Dni Papieskie może być "polityczną wrzutką", ale na pewno nie ze strony PiS. Kancelaria Prezydenta twierdzi natomiast, że póki co temat nie jest omawiany.

Górale w obronie Jana Pawła II. "Atak na papieża to atak na nas"

PiS che ugrać na zamieszaniu z Janem Pawłem II? Niekoniecznie im się to uda

WP przypomina, że już w 2019 roku PiS oparło kampanię m.in. na obronie Kościoła, co miało zmobilizować wyborców prawicy i dać wygraną Jarosławowi Kaczyńskiemu. Sytuacja może się powtórzyć i wybory w Dniu Papieskim będą dla PiS-u paliwem, które przyciągnie ludzi do komisji wyborczych - uważa polityk opozycji. - Wtedy może być pozamiatane - dodaje.

Zwrócił też uwagę na to, że władze tak zmieniły pod siebie Kodeks wyborczy, by jak najwięcej komisji ulokować przy kościołach.

To będzie miało ogromne znaczenie. Cisza wyborcza nie obejmie przecież obrony papieża

- zauważa inny rozmówca WP.

Politycy PiS nie są jednak przekonani, czy "grzanie" tematu papieża przyniesie im korzyści. Jak mówią, sami jeszcze nie mają badań na ten temat, ale sondaż WP wzbudził w ich szeregach wątpliwości.

TVP pokazało homilie Jana Pawła II. "Każdy z was ma swoje Westerplatte"

Badani mieli odpowiedzieć w nim na pytanie: "Czy pana/pani zdaniem Jan Paweł II ukrywał przestępstwa seksualne w Kościele katolickim?". 35,2 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco. Z takim stwierdzeniem nie zgodziło się 32,6 proc. respondentów. 32,2 proc. badanych odrzekło, że nie wie. Wśród wyborców PiS większość nie wierzy w informacje z dokumentu "Franciszkańska 3", ale mimo tego co trzeci wyborca nie wie, co myśleć o tej sytuacji.