Pogoda w poniedziałek nie będzie jeszcze zbyt wiosenna. 13 marca należy spodziewać się sporego zachmurzenia oraz przelotnych opadów deszczu lub deszczu ze śniegiem. W całym kraju zapowiadane są umiarkowane porywy wiatru. W górach może wiać do 75-80 kilometrów na godzinę. Jak będzie w następnych dniach?

Prognoza pogody na tydzień. W środę mogą pojawić się "ostatnie w tym sezonie" opady śniegu

Jak podaje serwis fanipogody.pl, już we wtorek 14 marca z zachodu do Polski wkroczy front, który będzie wypychał cieple i wilgotne masy powietrza. Tego dnia po południu mogą pojawić się więc burze. Najbardziej aktywne mają być na zachodzie kraju. W niektórych regionach termometry pokażą 15 stopni Celsjusza. W większości kraju będzie jednak od 10 do 13 stopni. W nocy z wtorku na środę silna wichura zapowiadana jest w województwach dolnośląskim, opolskim i wielkopolskim, gdzie będzie wiać do ponad 80 km/h.

W środę 15 marca strefa opadów przesunie się nad wschodnią część naszego kraju. Najbardziej intensywnie będzie padało w województwach lubelskim i podkarpackim. Wieczorem w tym regionie temperatura spadnie poniżej 0 stopni, więc lokalnie deszcz może przerodzić się w opad śniegu. Poza tym istnieje spore ryzyko, że drogi i chodniki będą zamarzały. "Możliwe, że będą to jedne z ostatnich opadów śniegu nad Polską w tym sezonie" - czytamy na portalu. We znaki będzie dawał się także silny wiatr, który na wschodzie może osiągać prędkość do 80 kilometrów na godzinę. Temperatura wzrośnie w ciągu dnia do 11 stopni na wschodzie i północy do 15 stopni na południowym zachodzie kraju.

W nocy ze środy na czwartek od północnego-zachodu nadciągnie chłodniejsze powietrze. 16 marca temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 3 stopni na wschodzie do 7 stopni na zachodzie. W nocy prognozowane są przymrozki w północnej i zachodniej Polsce oraz w górach. Na tym obszarze pojawią się słabe opady deszczu ze śniegiem. Wiatr będzie słaby, jedynie w województwach pomorskim i warmińsko-mazurskim może wiać w porywach do 50 km/h.

W weekend temperatura zacznie wzrastać. Synoptycy zapowiadają też dużo rozpogodzeń

W piątek 17 marca w większości kraju przewidywane są umiarkowane porywy wiatru do 50 km/h. W żadnym regionie nie będzie padać, a ponadto temperatura wzrośnie do 9 stopni na wschodzie i 12 stopni na zachodzie kraju. W nocy przymrozki mogą pojawić się jedynie w województwach podkarpackim, lubelskim, świętokrzyskim i małopolskim.

W sobotę 18 marca termometry w całym kraju pokażą dwucyfrowe wartości w ciągu dnia. Na wschodzie będzie do 10-11 stopni, a na zachodzie do 13-14 stopni. Zachmurzenie będzie słabe, a w centrum i na południu nie będzie go w ogóle. Weekend zapowiada się już bardzo słonecznie i wiosennie, zwłaszcza że zakończą się także nocne przymrozki. Podobna aura czeka nas także w niedzielę 19 marca.

