Były nauczyciel Morawieckiego: Nie mam już sił do tego Mateusza. Człowiek się tylko wstydzi

Onet zapytał nauczycieli o to, jak uczniowie reagują na najnowsze doniesienia na temat Jana Pawła II. Jednym z pedagogów, z którymi rozmawiał portal, jest Marek Jędrychowski z IX LO we Wrocławiu, który w przeszłości uczył obecnego premiera Mateusza Morawieckiego.

Były nauczyciel Morawieckiego: Nie mam już sił do tego Mateusza

Słowa premiera na temat reportażu "Franciszkańska 3" skomentował jego były nauczyciel Marek Jędrychowski. - Szczerze to nie mam już sił do tego Mateusza. To jest moja porażka pedagogiczna. Człowiek się tylko wstydzi za niego. I nie mam ochoty komentować jego kolejnych bzdur - powiedział w rozmowie z Onetem z rezygnacją.

Jędrychowski, który w IX LO we Wrocławiu uczy historii i teraźniejszości oraz WOS-u przyznał, że rozmawiał ze swoimi uczniami nt. reportażu Marcina Gutowskiego. Jego zdaniem kwestie tuszowania pedofilii w polskim Kościele powinny zostać wyjaśnione do końca bez udziału polityków. - Kościół w tamtych czasach był w bardzo silnej opozycji do władzy. Każda taka sprawa, która wyszłaby na jaw, byłaby paliwem dla przeciwników Kościoła. Kościół był wtedy oblężoną twierdzą. Ale ten czas minął, dlatego czas wyznać prawdę - podkreślił.



Nauczyciele o omawianiu Jana Pawła II w szkole: Uczniowie chcą znać prawdę

Mateusz Morawiecki broni Jana Pawła II i zmienia zdjęcie w tle na Facebooku

6 marca TVN24 wyemitowało dokument "Franciszkańska 3", w którym pojawiły się dowody mające wskazywać na tuszowanie przypadków pedofilii w Kościele przez Karola Wojtyłę. Zaraz po emisji materiału premier Morawiecki zaktualizował swoje zdjęcie w tle na Facebooku - wybrał podobiznę Jana Pawła II z napisem "Nie lękajcie się".

Później szef polskiego rządu opublikował w serwisie także nagranie, w którym broni papieża. - Staję dziś w obronie papieża Jana Pawła II. Zawdzięczamy mu jako naród bardzo wiele. Być może zawdzięczamy wszystko - mówił, dodając, że "są środowiska", które chcą wywołać w Polsce "cywilizacyjną wojnę". - Te ataki na papieża - Polaka, wpisują się w szerszy kontekst cywilizacyjny, ponieważ wywodzą się ze środowisk, które w miejsce tradycji, kultury i normalności chcą zaaplikować nam rewolucję wywracającą do góry nogami dotychczasowe życie większości społeczeństwa - stwierdził.

Papież Franciszek po reportażu dot. Jana Pawła II: Wszystko było tuszowane