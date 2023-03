Poznań. Głośny protest ws. wyroku TK. 32 osoby zostały uniewinnione

25 października 2021 roku 32 demonstrantów przerwało mszę sprawowaną w poznańskiej katedrze, czyli Bazylice Archikatedralnej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła. Był to protest przeciwko poparciu polskiego Kościoła dla wyroku Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej ws. aborcji, ogłoszonego trzy dni wcześniej.

Prokuratura oskarżyła 32 osoby o "złośliwe przeszkadzanie publicznemu wykonywaniu aktu religijnego". Jak przypomina "Głos Wielkopolski" według aktu oskarżenia, protestujący mieli m.in. zajmować miejsce przeznaczone do udzielania komunii i skandować hasła, zakłócając mszę.

Sprawujący mszę proboszcz parafii katedralnej ks. Ireneusz Szwarc poprosił protestujących o zakończenie zakłócania mszy. - To wy jesteście bezbożnikami! Barbarzyńcy - krzyczeli demonstranci. Po kilku minutach duchowny przerwał mszę "w związku ze złamaniem przepisów sanitarnych oraz aby nie doszło do profanacji Najświętszego Sakramentu". Udzielił parafianom dyspensy i poprosił wiernych o opuszczenie katedry.

Oskarżeni nie przyznawali się do winy. Groziło za to do dwóch lat więzienia. W poniedziałek Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto uniewinnił wszystkich aktywistów. Wyrok jest nieprawomocny.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji

Trybunał Konstytucyjny orzekł 22 października 2020 roku, że jedna z przesłanek, która zezwalała na usunięcie ciąży, jest niezgodna z Konstytucją. Chodziło o tak zwaną przesłankę embriopatologiczną - aborcja nie może być już przeprowadzona w sytuacji, gdy u płodu zdiagnozowane jest ciężkie i nieodwracalne upośledzenie płodu lub nieuleczalna choroba, która zagraża jego życiu. Przyjęcie tego przepisu skutkowało ogólnopolskimi manifestacjami organizowanymi przez Strajk Kobiet.

Zbadania konstytucyjności przesłanki embriopatologicznej domagali się od 2019 roku posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji oraz Kukiz'15. W sprawie aborcji zdania odrębne złożyło tylko dwóch sędziów - Piotr Pszczółkowski oraz Leon Kieres.

Wyciekły maile dot. terminu publikacji wyroku TK ws. aborcji. "Krew na rękach"

Po tym wyroku ciąża może być przerwana tylko w dwóch przypadkach:

gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia kobiety;

gdy zachodzi podejrzenie, że ciąża pochodzi z czynu zabronionego (np. gwałtu, kazirodztwa, czy też pedofilii).

Po wyroku TK projekt nowelizacji ustawy zaproponował Andrzej Duda. Prezydent chciał, by za przesłankę pozwalającą na aborcję uznano wady letalne płodu. Projekt trafił do Sejmu, ale utknął w zamrażarce. Ryszard Terlecki przyznał kilka miesięcy później, że posłowie nie planują nad nim żadnych prac.