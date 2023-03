Co o Janie Pawle II uważają uczniowie? Według katechetów, z którymi rozmawiał Onet, młodzież nie podejmuje tematu. Nieco inne spostrzeżenia mają jednak poloniści i nauczyciele historii i tożsamości. - Od kilku lat o pedofilii coraz głośniej się mówi. Uważają, że wszystkie te kwestie powinny zostać wyjaśnione do końca - przyznał Marek Jędrychowski, nauczyciel z IX LO we Wrocławiu.

