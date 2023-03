Aktywistki z Grupy Granica i ze Stowarzyszenia Egala znalazły w niedzielę w pobliżu Białowieży ciało mężczyzny. Znajdujące się przy nim dokumenty wskazują, że jest to 23-letni Afgańczyk. Byłaby to co najmniej 38 ofiara trwającego od połowy 2021 roku kryzysu humanitarnego na polsko-białoruskiej granicy.

5 Fot. Grzegorz Dąbrowski / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl