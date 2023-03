Tadeusz Rydzyk w niedzielę 12 marca zabrał głos w sprawie reportażu Marcina Gutowskiego "Franciszkańska 3" wyemitowanego przez TVN. Na antenie Radia Maryja szef tej rozgłośni mówił o kolejnym "zamachu" na Jana Pawła II.

Tadeusz Rydzyk broni Jana Pawła II. "Gdyby miał coś na sumieniu, to oni nie strzelaliby do niego, tylko wyciągnęliby te papiery"

- Dzisiaj jest następny zamach na Jana Pawła II, to atak na Kościół, naukę Chrystusa, na polską tożsamość - powiedział redemptorysta komentując sprawę dokumentu, w którym świadkowie mówią o przypadkach pedofilii w Kościele. Z materiału wynika, że metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła był informowany o przypadkach księży, którzy wykorzystywali dzieci. Politycy prawicy i część duchownych w odpowiedzi na reportaż TVN przyjęło narrację o "drugim zamachu" na papieża-Polaka, poniekąd zapominając w dyskusji o ofiarach księży-pedofilów.

Tadeusz Rydzyk dalej dowodził, że "oszczercze programy i publikacje" nie są robione w "polskim duchu". Duchowny uważa, że te działania są podejmowane w Polsce przez "niepolskich Polaków". - Atak na św. Jana Pawła II to uderzenie w nasz największy autorytet - mówił Rydzyk, dodając że wszystko jest robione po to, żeby "zniszczyć Kościół".

- Gdyby Jan Paweł II miał coś na sumieniu, to oni nie strzelaliby do niego, tylko wyciągnęliby te papiery. Młodzi ludzie nie znają Jana Pawła II i to jest też walka o młodzież, o przyszłość. Oczernianie Go to jest drugi zamach na Papieża - powiedział dyrektor i założyciel Radia Maryja. Warto dodać, że dokumenty w tej sprawie mają być utajnione przez archidiecezję krakowską.

Isakowicz-Zaleski: Jędraszewski powoduje, że pamięć papieża jest szargana

Odpowiedzią na dokument "Franciszkańska 3" mają być modlitwy i procesja pokutna z relikwiami świętych, która ma być zorganizowana w sobotę 18 marca. - Pragniemy w ten sposób wynagradzać wszelkie zniewagi i zniesławienia pamięci świętego papieża, największego z rodu Polaków - kontynuował Rydzyk.

Tadeusz Rydzyk przy okazji zachęcił do studiów i opowiedział o "atakach" na Radio Maryja

Duchowny nie przepuścił okazji, by przy okazji zareklamować swoją uczelnię. Rydzyk zachęcił słuchaczy Radia Maryja do podjęcia studiów podyplomowych na kierunku "Dziedzictwo myśli Jana Pawła II" w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej.

Następnie wspomniał o "atakach", którym poddawane jest Radio Maryja. - Kiedyś powiedział mi ksiądz, przyjaciel ze Szwajcarii: Tadeusz, oni Ciebie zabiją. Ja pytam: jak zabiją? On mi powiedział, że przez media, przez odebranie Ci dobrego imienia - opowiedział Tadeusz Rydzyk. Następnie ponownie wrócił do tematu papieża. - Ojciec Święty błogosławił nam i mówił: "Niech Maryja, Gwiazda Nowej Ewangelizacji poprowadzi wasze Radio na spotkanie nowych ludzi i nowych czasów" - przekonywał redemptorysta.

Papież Franciszek po reportażu dot. Jana Pawła II: Wszystko było tuszowane