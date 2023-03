Postulator procesu kanonizacji Jana Pawła II nowym biskupem gliwickim. Duda pisze o "polskiej racji stanu"

- Bliskość, serdeczność, ciepło, bezpośrednia relacja, to jest to, co możemy dostrzec w posłudze Jana Pawła II. I tak wyobrażam sobie moją posługę biskupią - mówił w niedawnej rozmowie z Marcinem Przeciszewskim z Katolickiej Agencji Informacyjnej nowy biskup gliwicki.

Bp Stanisław Oder, pytany przez dziennikarza KAI o ostatnie publikacje ws. zarzutów, że Jan Paweł II mógł tuszować pedofilię w Kościele, mówił:

Jeżeli w uczciwy sposób spojrzymy na jego wypowiedzi i działania, to głośniejszego głosu w sprawach potrzeby oczyszczenia Kościoła z przestępstw na tle pedofilii niż głos Jana Pawła II za jego czasów nie było. (…) A dokonywane dziś usiłowanie podważenia autorytetu Jana Pawła II wpisuje się w kontekst odwiecznej walki pomiędzy dobrem a złem.

Ingres bp. Sławomira Odera

W sobotę, 11 marca w gliwickiej katedrze bp Sławomir Oder przyjął sakrę biskupią i został wprowadzony na urząd ordynariusza gliwickiego. Listy gratulacyjne skierowali na ręce nowego biskupa prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. W katedrze obecni byli kardynałowie Stanisław Dziwisz i Kazimierz Nycz, a także - kilkudziesięciu arcybiskupów i biskupów. Biskupa-nominata powitał gliwicki biskup senior, ks. Jan Kopiec. Głównym konsekratorem uroczystości był arcybiskup Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce.

Jak relacjonuje "Dziennik Zachodni", odczytana została bulla papieska, w której napisano o bp. Oderze m.in.: "Twoje prawdziwie kapłańskie, jak również ludzkie cnoty, którymi wyróżniłeś się w posłudze w Rzymie, będąc Postulatorem procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Jana Pawła II oraz w diecezji toruńskiej prawdziwie świadczą o twoim mocnym duchu pastoralnym i chrześcijańskim, oddanym dobru Kościoła oraz dusz ludzkich".

Gazeta cytuje też list od prezydenta Dudy, odczytany przez szefową jego kancelarii - Grażynę Ignaczak-Bandych:

To właśnie wielkiemu trudowi księdza biskupa zawdzięczamy to, że już niespełna 9 lat po odejściu do domu Ojca, kult Papieża Polaka został oficjalnie zatwierdzony w całym kościele powszechnym. (...) Dzisiaj raz jeszcze dziękuję za wszystko, czego ksiądz biskup dokonał dla dobra polskiego Kościoła i naszego narodu. Powołanie ekscelencji na urząd biskupi ma wymiar symboliczny właśnie teraz, gdy świadectwo życia i dzieła św. Jana Pawła II jest potrzebne, może nawet bardziej niż kiedykolwiek. Ojciec Święty był najwybitniejszą osobistością w dziejach naszego narodu.

Dalej w liście prezydent odwołał się nawet do racji stanu:

Dla nas, Polaków, pamięć o świętym Janie Pawle II stanowi bowiem integralny element dziedzictwa narodowego i należy do polskiej racji stanu, której strzec powinniśmy z absolutnym oddaniem i stanowczością, bez względu na konsekwencje.

Biskup młodej diecezji

Bp Sławomir Oder ma 63 lata. Na ordynariusza gliwickiego mianował go papież Franciszek w styczniu tego roku. Oder jest znany z tego, że był postulatorem procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Jana Pawła II. Od 2019 r. pracował w diecezji toruńskiej, stąd m.in. udział i przemówienie na ingresie jego byłego już przełożonego - bp. Andrzeja Suskiego.

Diecezja gliwicka jest stosunkowo młoda - powołana została w 1992 roku przez Jana Pawła II. Bp Oder jest jej trzecim ordynariuszem.

