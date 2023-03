Brutalne pobicie nastolatka w Pruszkowie. Policja zatrzymała sześć osób. Mają od 14 do 16 lat

Zobacz wideo Brutalne pobicie w Gorzowie Wielkopolskim. Atak nagrali telefonem

Informację o zatrzymaniach przekazał rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji podczas briefingu. Jak wskazał, szósta osoba została zatrzymana w niedzielę.

- Trzy osoby są nam znane - w tym miesiącu miały również dokonać pobicia innej osoby małoletniej. Były już prowadzone wcześniej czynności z tymi osobami. Jedna osoba sama zgłosiła się do komendy, cztery zostały zatrzymane w miejscu zamieszkania, jedna osoba nie przebywała w miejscu zamieszkania i ona została zatrzymana jako ostatnia - powiedział.

Pruszków. Grupa nastolatków nagrała, jak znęca się nad chłopakiem

Brutalne pobicie nastolatka w Pruszkowie. Policja zatrzymała sześć osób

Zatrzymani są w wieku od 14 do 16 lat. Wśród nich, oprócz agresorów, jest również osoba nagrywająca zdarzenie. Wszystkie osoby zostały zatrzymane i są przesłuchiwane w charakterze sprawcy czynu karalnego. - Zabezpieczone zostały kolejne nagrania, z których wynika, że nie było to jedyne zdarzenie, w którym brali udział - zaznaczył Sylwester Marczak.

KSP poinformowała na Twitterze, że "w toku czynności pojawiło się wiele nowych okoliczności". "Każda z nich jest szczegółowo weryfikowana przez pruszkowskich policjantów. W najbliższych dniach dalsze czynności z zatrzymanymi będzie prowadził sędzia ds. nieletnich" - dodano.

Sprawę skomentował również minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. "Sprawcy tego zachowania zostaną ukarani zgodnie z prawem. Prokuratura i policja muszą zawsze zdecydowanie reagować w takich sytuacjach" - napisał na Twitterze.

Nastolatkowie brutalnie pobili rówieśnika. W sieci pojawiło się nagranie

Przypomnijmy, w sobotę w sieci pojawiły się nagrania z brutalnego pobicia nastolatka. Na jednym z nich widzimy skulonego, bitego chłopaka na parkingu przed blokiem. Wokół niego stoi kilka młodych osób. Nastolatkowie poniżają chłopaka, wyzywają go, kopią i każą mu całować buty. W pewnym momencie jedna z dziewczyn przytyka mu do szyi coś, co wygląda jak zapalony papieros.

TVN Warszawa opisuje również drugie, znacznie dłuższe wideo z tego zdarzenia. Na nim młodzi ludzie każą swojej ofierze przepraszać na kolanach. "Padają też słowa: 'Z każdym dniem kwota, którą masz do oddania, rośnie o pięć dych', 'Musisz na kolanach mnie przeprosić, bo inaczej to ku*** nie przejdzie'" - opisuje portal.

