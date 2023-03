Mężczyzna kierujący lawetą potrącił 14-latkę oraz 13-latkę. Dziewczynki z obrażeniami ciała zostały przewiezione do szpitala w Lublinie. Do wypadku doszło w sobotę we Włodawie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący pojazdem 63-latek był trzeźwy. Policja bada okoliczności zdarzenia. Nastolatki miały mimo wszystko sporo szczęścia. Tego samego dnia na drogach województwa, pod kołami aut, zginęło dwóch mężczyzn.

