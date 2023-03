Kopali, poniżali, kazali całować buty. Do sieci trafiło wstrząsające nagranie z Pruszkowa

Do zdarzenia pobicie doszło w Pruszkowie. Jak przekazał radiu RDC podkom. Rafał Rutkowski ze stołecznej policji, w sobotę po południu do komendy powiatowej w Pruszkowie zgłosił się rodzic z poszkodowanym chłopcem. - Od tego momentu, policjanci wykonują szereg czynności w tej sprawie. Jesteśmy cały czas w kontakcie z rodzicami chłopca - poinformowała policja.

Pruszków. Nastolatkowie znęcali się nad chłopakiem

W internecie pojawiły się nagrania z zajścia. Na jednym z nich widzimy skulonego, bitego chłopaka na parkingu przed blokiem. Wokół niego stoi kilka młodych osób. Nastolatkowie poniżają chłopaka, wyzywają go, kopią i każą mu całować buty. W pewnym momencie jedna z dziewczyn przytyka mu do szyi coś, co wygląda jak zapalony papieros.

TVN Warszawa opisuje również drugie, znacznie dłuższe wideo z tego zdarzenia. Na nim młodzi ludzie każą swojej ofierze przepraszać na kolanach. "Padają też słowa: 'Z każdym dniem kwota, którą masz do oddania, rośnie o pięć dych', 'Musisz na kolanach mnie przeprosić, bo inaczej to ku*** nie przejdzie'" - opisuje portal.

RDC podaje, że do podobnego zdarzenia doszło w ubiegły weekend w Ostrołęce. - Według wstępnych ustaleń w zdarzeniu brało udział trzech chłopców w wieku trzynastu lat. W wyniku tej bójki nie odnieśli oni obrażeń ciała. Funkcjonariusze bezpośrednio po uzyskaniu nagrania podjęli czynności procesowe w tej sprawie. Film został zabezpieczony, przesłuchano także świadków zdarzenia. O sprawie został poinformowany sąd rodzinny - przekazał rozgłośni rzecznik ostrołęckiej policji Tomasz Żerański.

Tragedia w Zamościu

Pod koniec lutego Polską wstrząsnęła sprawa śmiertelnego pobicia 16-letniego Eryka z Zamościa. Chłopak został skatowany przez grupę nastolatków w centrum miasta w biały dzień. Główny podejrzany w sprawie, 17-letni Daniel G., usłyszał zarzuty zabójstwa i udziału w pobiciu. Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Dwóch 16-latków - Szymon J. i Arkadiusz P. - usłyszeli zarzuty udziału w pobiciu. Mają spędzić trzy miesiące w schronisku dla nieletnich. Z ustaleń RMF FM wynika, że zarzut usłyszała też dziewczyna. 16-latka odpowie za pomocnictwo. Sąd rodzinny zdecydował, że Gabriela P. trafi do ośrodka wychowawczego.