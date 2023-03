Prawniczka o wejściu dziennikarza TVP do kancelarii. "Zastawił drzwi nogą", "chłopaki, nagrywajcie!"

Aleksandra Kursa to adwokatka z Lublina zajmująca się m.in. sprawami związanymi z ochroną zwierząt. Niedawno prawniczka zdobyła wyróżnienie w konkursie Adwokatka Roku.

W piątek Kursa opisała zachowanie Piotra Sułka, dziennikarza programu "Alarm!" emitowanego w TVP1. Mecenaska relacjonuje, że 8 marca Sułek zadzwonił do niej z prośbą o stanowisko w prowadzonej przez nią sprawie. Kursa odmówiła, powołując się na tajemnicę adwokacką i wolę klienta. Jak pisze, mimo odmowy pracownik publicznej telewizji nalegał. "Nadmieniam, że absolutnie i bezgranicznie wierzę w wolność mediów. Uważam, że prawem i obowiązkiem dziennikarzy jest dociekać, pytać, drążyć i wyjaśniać, jednak przy uwzględnieniu wyśrubowanych, nałożonych na dziennikarzy norm etycznych" - podkreśla prawniczka.

Lublin. Prawniczka opisała wizytę dziennikarza TVP w kancelarii

Kolejny kontakt z Sułkiem, jak wynika z jej relacji, nastąpił dzień później. Kursa była kancelarii, gdy do biura "bez zapowiedzi i bez pozwolenia wszedł człowiek, który przedstawił się jako Piotr Sułek, dziennikarz TVP". Jego pytania i wypowiedzi miały być "natarczywe" i "prowokacyjne". Kursa opisuje, że w pewnym momencie do rozmowy włączył się inny adwokat. Mężczyzna - czytamy - "grzecznie, w niebywale wyważony sposób, próbował wyprosić niechcianego gościa". To jednak nie przynosiło skutku. "Nie sposób było nie odnieść wrażenia, że Piotr Sułek robi wszystko, aby wyprowadzić z równowagi Maćka. W związku z tą niedorzeczną sytuacją, która trwała już kilkanaście minut, wróciłam do korytarza naszego biura, prosząc Kolegę, aby ten wykonał telefon na Policję, ja natomiast po raz kolejny zażądałam od 'dziennikarza' opuszczenia lokalu" - opisuje dalej Kursa.

Po wezwaniu policji dziennikarz postanowił opuścić kancelarię. Adwokatka relacjonuje: "Odprowadziłam Piotra Sułka do drzwi, otrzymawszy przy tym groźbę, że 'daje mi 10 minut na wytłumaczenie się'. Na klatce schodowej oczekiwało trzech mężczyzn z kamerami. W chwili, gdy chciałam zamknąć drzwi wejściowe 'dziennikarz' zastawił je najpierw nogą, następnie całym ciałem, mówiąc 'chłopaki, nagrywajcie!', po czym zaczął krzyczeć 'dlaczego uderzyła (bije) mnie pani drzwiami?'. Na tym nasze spotkanie się skończyło".

Kursa w dalszym akapicie stwierdza, że media publiczne prawdopodobnie będą chciały ją oczernić. Dodaje, że opisała zachowanie dziennikarza, aby pokazać "jak ważna jest tajemnica zawodowa adwokata i jak niewygodną jest instytucją dla niektórych mediów i władzy". Na końcu wpisu prawniczka informuje, że sprawę zgłosiła "odpowiednim organom i służbom".

"Dziennik Wschodni" wyjaśnia, że Sułek przyszedł do kancelarii, ponieważ realizuje drugą część materiału na temat Stowarzyszenia Chełmska Straż Ochrony Zwierząt. - Nie byłoby problemu, gdyby pytał o mój komentarz. Tymczasem pytał stricte o moje działania w sprawie, przyczyny i podstawy działania jako adwokata, pełnomocnika. A te okoliczności są objęte tajemnicą adwokacką - mówi dziennikowi Kursa.

Chełmskie stowarzyszenie: Krzyczał, natarczywie przytrzymywał psa

1 marca "Alarm!" TVP wyemitował materiał na temat odebrania mieszkańcowi Tomaszowa Lubelskiego psa jesienią 2021 roku. Jak informowało chełmskie stowarzyszenie, zwierzę było pozostawiane bez opieki, zaniedbane, miało problemy z chodzeniem. Organizacja, jak sama informuje, została zobowiązana do zwrócenia psa właścicielowi, do czego nie doszło z powodu - jak wynika z oświadczenia stowarzyszenia - braku porozumienia z właścicielem.

"Do dnia 31 stycznia 2023 r. nikt oprócz nas nie interesował się losem psa. Tego dnia otrzymaliśmy telefon od redakcji programu TVP Alarm, która żądała od nas informacji, gdzie przebywa pies Demon oraz wyjaśnień dotyczących jego odbioru. Oczywiście wyraziliśmy na to zgodę, ponieważ od początku objęcia opieki nad psem nie było naszym zamiarem ukrywanie go czy zatajanie jakichkolwiek informacji" - informuje stowarzyszenie. Dalej czytamy, że "sytuacja stworzona przez 'dziennikarzy' była bardzo konfliktowa". W kolejnej części oświadczenia wspomniany zostaje Piotr Sułek, który w pewnym momencie miał stracić panowanie nad sobą. "Krzyczał oraz w sposób natarczywy przytrzymywał psa, ograniczając możliwość ruchu zarówno zwierzęcia, jak i również naszej wolontariuszki" - czytamy.

Pies ostatecznie wrócił do właściciela.

O relacje dotyczące pracy red. Sułka zapytaliśmy drogą mailową biuro prasowe TVP. Czekamy na odpowiedź.