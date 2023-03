Pogoda w niedzielę będzie ze sporą ilością słońca, więcej chmur na wschodzie, tam możliwe też przelotne opady śniegu. Wieczorem od zachodu napłynie do Polski więcej chmur, będzie padał deszcz, który może przechodzić w deszcz. Na termometrach maksymalnie od -1 do 6 stopni Celsjusza, ale powieje też dość silny wiatr, który rozpędzi się w porywach do 75 kilometrów na godzinę - wynika z prognozy IMGW na Twitterze. Kiedy przyjdzie wiosna?

Pogoda. Silny wiatr jeszcze z nami zostanie

Zgodnie z prognozą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w ciągu najbliższych dni nadal towarzyszyć nam będzie silny wiatr. W poniedziałek sporo chmur i możliwe opady deszczu w całym kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza w północno-wschodnich regionach, przez 8 st. w centrum po nawet 12 stopni powyżej zera na zachodzie.

Z kolei we wtorek na niebie ukaże się nieco więcej słońca, możemy też liczyć na zanik opadów, choć na północy i wschodzie jeszcze może popadać przelotnie. W ciągu dnia na termometrach maksymalnie od 8 do nawet 15 stopni Celsjusza. Wciąż utrzyma się silny wiatr w porywach do 80 kilometrów na godzinę.

Środa przyniesie powrót chmur i opadów deszczu, na północy i zachodzie również deszczu ze śniegiem. Wciąż wietrznie, a temperatura maksymalna wyniesie od 4 do 12 stopni Celsjusza. Czwartek nieco pogodniejszy, na południu przestanie padać, na północy deszcz i deszcz ze śniegiem. Wiatr nieco zwolni, ale wciąż będzie silny - do 60 km/h.

Pogoda. Kiedy ocieplenie? Kiedy przyjdzie wiosna?

Modele pogodowe wskazują, że na ocieplenie możemy liczyć w drugiej połowie marca. Według rzecznika IMGW Grzegorza Walijewskiego wyższej temperatury możemy spodziewać się od piątku 17 marca, czyli jeszcze zanim rozpocznie się kalendarzowa wiosna. Wówczas do Polski napłynąć ma cieplejsze powietrze. - Na termometrach początkowo wartości dziesięciostopniowe, a później nawet piętnasto- szesnastostopniowe - mówił w rozmowie z PAP.

Jak dodał, nie tylko temperatura maksymalna będzie dodatnia, lecz również minimalna. Im bliżej 21 marca, tym wyższych wartości możemy spodziewać się nocą - nawet do 7 stopni powyżej zera. Na niebie pokaże się też więcej słońca, choć 21 marca może przywitać nas opadami na zachodzie.

