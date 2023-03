Tatry. Turysta utknął w górach, stracił buta, w końcu wołał o pomoc. "Od wieczora nie było z nim kontaktu"

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe informuje, że w sobotę ok. 8.30 dostało zgłoszenie o wołaniu na ratunek w rejonie progu Stawiarskiego w Roztoce.

Turysta utknął w górach, stracił buta i wołał o pomoc. "Od wieczora nie było z nim kontaktu"

"Najpierw ratownik dyżurny ze schroniska, a potem kolejni ratownicy obecni w Stawach starali się zlokalizować krzyczącego. W międzyczasie dostaliśmy zgłoszenie od turystki, której mąż wybierał się do Stawów i od poprzedniego wieczora nie było z nim kontaktu. Nie zameldował się w schronisku" - informuje na Facebooku TOPR.

Tuż po godzinie 12 ratownikom udało się dotrzeć do mężczyzny. Akcja odbywała się w bardzo trudnych warunkach, co najlepiej obrazuje zamieszczone przez TOPR wideo. Wołającego o pomoc mężczyznę wyposażono w obuwie zastępcze, ponieważ w nocy stracił jednego buta. "Po 16 przekazano ratowanego do szpitala. W akcji udział wzięło 10 ratowników" - informuje TOPR.

Ratownicy przypominają, że w tatrach obowiązuje 3 - znaczny - stopień zagrożenia lawinowego i warunki dla turystów nie są korzystne.

Warunki w Tatrach

W niedzielę w Tatrach nadal warunki turystyczne są trudne. Tatrzański Park Narodowy w codziennym komunikacie ostrzega, że szlaki zostały przysypane świeżą warstwą śniegu. W górnych partiach Tatr są one nieprzetarte. Na graniach wieje silny wiatr.

Pokrywa śnieżna jest zróżnicowana. Rano w miejscach zacienionych, śnieg jest twardy i zmrożony, po południu, w miejscach nasłonecznionych robi się mokry i miękki. Takie warunki wymagają dużego doświadczenia i odpowiedniego sprzętu.

Na niżej położonych szlakach i drogach do schronisk również leży warstwa świeżego śniegu, pod którą może być lód. Zaleca się tutaj zabranie na wycieczkę raczków oraz kijków, ponieważ jest ślisko.

Tatrzański Park Narodowy przypomina, że od 1 marca do 30 listopada wszystkie szlaki turystyczne, rowerowe i narciarskie są zamknięte od zmierzchu do świtu.

