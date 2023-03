Alerty IMGW. Wichury i śnieżyce suną przez Polskę. Ostrzeżenia dla 13 województw

Niż przemieszczający się znad centralnej Polski na północny wschód Europy spowoduje napływ coraz chłodniejszych mas powietrza. W wielu miejscach prognozowane są opady śniegu oraz silny wiatr. Synoptycy ostrzegają także przed oblodzeniami. W związku z dynamicznymi warunkami atmosferycznymi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla 13 województw.

Alerty IMGW. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem

W sobotę 11 marca prognozowana maksymalna temperatura powietrza wyniesie 6-7 st. C na Mazowszu i wschodzie. Na pozostałych obszarach kraju termometry wskażą 3-4 st. C na zachodzie oraz 1-2 stopnie na północy. W związku z niebezpiecznymi warunkami atmosferycznymi, które mogą wystąpić na terenie niemal całego kraju, IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem wydano w województwach:

dolnośląskim (w południowej części województwa);

opolskim;

śląskim;

małopolskim;

podkarpackim;

świętokrzyskim;

lubelskim;

mazowieckim (w powiatach południowych);

łódzkim (z wyłączeniem powiatów: łęczyckiego, kutnowskiego, łowickiego; skierniewickiego, Skierniewice);

zachodniopomorskim (w powiatach: Świnoujście, kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, Koszalin, sławieńskim);

pomorskim (w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim, Gdynia, Sopot, Gdańsk, nowodworskim);

warmińsko-mazurskim (w powiatach: elbląskim, Elbląg, braniewskim).

Alerty dotyczą wiatru o średniej prędkości do 40 do 55 km/h, w porywach do 80-85 km/h. Najsilniejsze podmuchy wystąpią jednak na wybrzeżu.

IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniami

Oprócz silnego wiatru synoptycy z IMGW ostrzegają przed oblodzeniami. Te mogą okazać się szczególnie niebezpieczne dla kierowców. Żółte alerty ogłoszono dla województw: śląskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego (w powiatach południowych i wschodnich) oraz łódzkiego. Tam ostrzeżenia obowiązywać będą do godziny 8 w niedzielę 12 marca. Oprócz tego od godziny 17 w sobotę do godziny 8 rano w niedzielę wydano ostrzeżenia w województwie podlaskim. Alerty pierwszego stopnia będą obowiązywać także między godziną 18 w sobotę a 8 w niedzielę w województwach podkarpackim i lubelskim.

Alerty IMGW przed intensywnymi opadami śniegu

Dla południowej części kraju wydano także alerty ostrzegające przed intensywnymi opadami śniegu. 11 marca obowiązywać one będą w województwach: śląskim, w powiatach cieszyńskim i żywieckim oraz w małopolskim w powiecie tatrzańskim. Na tych obszarach prognozowane są opady śniegu 500 metrów nad poziomem morza, które powodować mogą przyrost pokrywy śnieżnej do 12 centymetrów.