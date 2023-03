Janusz Weiss nie żyje. Legendarny dziennikarz odszedł w wieku 74 lat

Informację o śmierci Janusza Weissa przekazał rozgłośni Radio ZET syn legendarnego dziennikarza. Radiowiec odszedł w piątek 10 marca 2023 roku po ciężkiej chorobie.

REKLAMA

Zobacz wideo Sieroty po Trójce. Radio 357 i Radio Nowy Świat [Popkultura Extra]

"Po ciężkiej chorobie zmarł Janusz Weiss. Współzałożyciel Radia ZET, autor legendarnej audycji 'dzwonię do pani/pana w bardzo nietypowej sprawie'. Dziennikarz, pisarz, prezenter radiowy i telewizyjny miał 74 lata" - poinformowało w sobotę Radio Zet.

11 marca rozgłośnia oddała hołd zmarłemu radiowcowi. W trakcie audycji słuchacze mogą dzielić się swoimi wspomnieniami związanymi z legendarnym dziennikarzem.

Janusz Weiss zwolniony z Radia Zet. Po 23 latach

Janusz Weiss nie żyje. Kim był? To legenda dziennikarstwa

Janusz Weiss urodził się 31 maja 1948 w Warszawie. Był uznanym dziennikarzem, artystą kabaretowym, a także prezenterem radiowym i telewizyjnym. Swoją karierę rozpoczął w 1967 roku, kiedy wraz z Magdą Umer, Andrzejem Woyciechowskim oraz Krzysztofem Knittlem występował w grupie Abakus. Był także jednym z założycieli grupy kabaretowej Salon Niezależnych.

W 1990 roku razem z Andrzejem Woyciechowskim założył Radio ZET. To on rekrutował takich dziennikarzy jak Wojciech Jagielski, Marzena Chełminiak, czy Szymon Majewski. Sam także prowadził popularne audycje jak "Dzwonię do Pani, Pana w bardzo nietypowej sprawie" i "Wszystkie pytania świata". Po odejściu z Radia ZET, od 2013 do 2016 roku współpracował z Radiową Jedynką.

Polskie Radio rozstało się z Januszem Weissem. "Powody nie są polityczne"

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Janusz Weiss prowadził także teleturnieje "Miliard w rozumie" oraz "Złoty interes", dzięki którym dał się poznać szerszej publiczności. Od 2017 do 2019 roku współprowadził program "Bez ograniczeń" emitowany przez Superstację.

W 2011 roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Legendarny dziennikarz odszedł w wieku 74 lat.