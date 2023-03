Czy Jan Paweł II ukrywał przypadki pedofilii? Polacy podzieleni [SONDAŻ]

Co trzeci Polak uważa, że Jan Paweł II "ukrywał przestępstwa seksualne w Kościele katolickim", ale prawie taki sam odsetek ankietowanych w to nie wierzy - wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. W innym badaniu sprawdzono, czy po publikacjach o tym, co papież wiedział na temat pedofilii wśród księży, Polacy zmienili zdanie na jego temat.

